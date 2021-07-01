百年黨慶草木皆兵 北京斷網、禁刀、停氣

北京動用了空前警力確保黨慶日安全。(路透)

中共百年黨慶大會1日在北京 登場，為了迎接這個全球最大黨的黨慶活動，北京已加強安保管制措施，並管制多條地鐵線和部分車站關閉。除了對部分區域實施無線電管制，北京也出現間歇性斷網。獨立學者和媒體人高瑜、查建國、季風等人被警察上崗或旅遊。

中共黨慶大會以往都在北京人民大會堂舉行，這次百年黨慶大會則在天安門 廣場舉行。廣場戒備森嚴，武警、警察、工作人員來回巡邏；沿途的店家提前打烊，一些餐廳門口被貼上封條，外送員暫停服務。

天安門廣場周圍至北京通二環內的主要街道，陸續封閉；天安門廣場、王府井與前門等二環內的地鐵站 ，陸續封閉，交通管制重啟時間不一，預計大會落幕後才能恢復正常。

中外媒體從6月27日至30日陸續進入指定飯店進行閉環管理，做完核酸檢測後才得入住。在1日凌晨兩點統一出發，約有500多名記者將至現場採訪。

另據自由亞洲電台報導，百年黨慶維安草木皆兵，北京刀具店規定要網購；一位住在北京故宮東華門大街的居民稱，當地已經停止天然氣供應，由社區組織送飯，至7月4日恢復正常。訪民張女士更指出，警方還上門搶走做飯用的天然氣瓶。

北京從28日下午起就放假了，7月2日才能上班。所有企業和工地都停了。一位網民指出，北京最近3、4天信號不好，基本上沒有網，近期也有大量微信群被封。