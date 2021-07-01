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中宣部副部長傅華 升任新華社總編輯

中國新聞組／北京1日電
中宣部副部長將出任新華社總編輯。(取材自中國共產黨新聞網）
中宣部副部長將出任新華社總編輯。(取材自中國共產黨新聞網）

百年黨慶前夕，多名正部級人事展開調整。中國官方通訊社新華社領導層將迎來人事變動，中央宣傳部副部長傅華據悉將出任新華社總編輯，晉升為正部級。

聯合早報報導，消息人士透露，傅華已開始在新華社工作，相關任命預計近期公布。這意味他將晉升為正部級，並成為明年接替何平出任新華社社長的熱門人選。

公開簡歷顯示，57歲的傅華是江蘇如東人，中國人民大學中共黨史專業畢業，在職研究生學歷、法學博士。傅華曾任北京日報社長、北京市委宣傳部常務副部長、經濟日報總編輯、廣東省委常委兼宣傳部長，去年4月返京擔任中宣部副部長。新華社總編輯原由社長何平兼任，何平明年1月將滿65歲的退休年齡。

另據巴士的報報導，官方宣布，中國紅十字會黨組書記、副會長梁惠玲任中華全國供銷合作總社黨組副書記，提名為理事會主任候選人。湖南省委常委、省委宣傳部長張宏森任中國作家協會黨組書記。

官方宣布，梁惠玲提名為中華全國供銷合作總社理事會主任候選人，接替擔任中紀委副書記的喻紅秋。梁惠玲曾任湖北省副省長、省委統戰部部長、河北省紀委書記、中國紅十字會黨組書記。

湖南省委宣傳部長張宏森接替錢小芊擔任中國作協黨組書記，晉升為正部，與作協主席鐵凝聯手掌握這個官方作家團體。

張宏森曾任國家廣播電視總局副局長，本身是國家一級作家，1990年代在山東工作期間創作出版長篇小說「陽光與蛇」、「狂鳥」、「車間主任」、「大法官」等著作。其中，電視劇劇本「西部警察」、「車間主任」獲全國大獎，曾獲全國電視劇飛天獎最佳編劇獎八次，中國電視金鷹獎最佳編劇獎。

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