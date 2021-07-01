歐媒：中國企業廣告占滿歐洲杯 真正大贏家

德國「斯圖加特日報」報導截圖。(取材自觀察者網)

歐洲杯開賽至今，吸引部分歐洲媒體關注的不是驚天逆轉，也不是高頻烏龍，而是綠茵場邊的中文廣告。不少歐洲媒體認為，「今年歐洲杯大贏家不是歐洲人，而是中國 品牌」。

觀察者網報導，法國知名日報「巴黎人報」（Le Parisien）6月28日評論稱，賽場上的中文漢字幾乎隨時提醒著電視觀眾，中國人和這場遠在數千公里外的足球 盛會有著緊密聯繫。

德國「斯圖加特日報」感嘆，在歐洲最大的體育賽事上看到中文廣告，意味著「後疫情 時代的世界新秩序反映在了體育事業中」。

推遲了一年的2020歐洲杯於近日拉開帷幕，本屆歐洲杯是2020年全球新冠疫情爆發後首次舉辦的國際重大體育賽事，也是歐洲杯60年來間隔時間最長的一屆，關注度非比尋常。

在歐足聯官網公布的12家頂級贊助商中，中國企業占四席，分別為海信、支付寶、vivo、TikTok，這些頂級贊助商享有的是全球範圍內的曝光和傳播權益。中國因此成為本屆歐洲杯頂級贊助商最多的國家，歷史上首次占據三分之一頂級贊助商席位。

這一比例也吸引了歐洲媒體的注意力，「巴黎人報」發布一篇名為「為什麼中國贊助商要投資2021年歐洲杯？」的分析文章，稱中國品牌占據了12個官方廣告席位的三分之一，品牌們花費巨資出現在賽場邊的廣告牌上，這是一個遠超出足球的值得分析的現象，「你根本避不開它們的廣告或標誌，它們就出現在歐洲杯草坪周圍的LED廣告牌上，在200多個國家和地區播放。」

實際上，本屆歐洲杯頂級贊助商之一的中國家電行業巨頭海信，此前已經在這種廣告戰略中嚐過甜頭。海信今年4月宣布，他們與歐足聯已簽訂一份價值5000萬歐元(約3.9億人民幣、5984萬美元)的贊助合同，明年他們還將繼續贊助卡塔爾世界杯。

此外，支付寶2018年就和歐足聯簽署一份為期8年、價值2億歐元的天價贊助合同，希望藉此把業務推廣到歐洲的華人社群。