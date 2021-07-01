我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶長假估4700萬人出遊 超過疫情前水準

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

使命必達 內蒙古女法官背國徽策馬草原辦案

中國新聞組／北京1日電
內蒙古女法官身背國徽，在草原上策馬趕路的視頻走紅網路。(取材自新聞晨報)
內蒙古女法官身背國徽，在草原上策馬趕路的視頻走紅網路。(取材自新聞晨報)

近日，一段內蒙古女法官身背國徽，在草原上策馬趕路的視頻走紅網路。有網友評論稱：「法官太帥了，這是真正的使命必達。」也有人好奇，這裡的法官是不是都要通過騎馬考試？

來源：YouTube

澎湃新聞報導，太僕寺旗人民法院官方抖音號也於6月28日發布該視頻並配文稱：「以徽為盾，以法為劍。公平正義必達。」

據報導，29日從內蒙古太僕寺旗人民法院獲悉，視頻中的女法官是該院工作人員。視頻拍攝於17日。當日，太僕寺旗人民法院法官額日登其其格和書記員深入太僕寺旗貢寶拉格蘇木包恩本嘎查，對一起家事糾紛進行現場調解。為了保護草原環境，她們選擇背著國徽策馬而行。在蒙古包、在草地上，法官們席地而坐和牧民們促膝而談。經過法官釋法析理，雙方當事人握手言和。

據介紹，太僕寺旗地處錫林郭勒盟中西部，草原遼闊，地廣人稀。無論春夏秋冬，（法官們）長期奔波在這片草原上，平均每年深入牧區50多次。法官在現場審理、調解案件的同時還為當地牧民進行普法宣傳，普及憲法、民法典及草牧場承包等相關法律知識，在家門口解紛普法，成為當地牧民的貼心人。

據「廉政瞭望」雜誌此前報導，當地法院（拍攝了）慶祝建黨100週年短片，前述視頻只是其中一個巡迴法庭的片段。另據太僕寺旗人民法院官方微信公眾號6月21日消息，該短片名為「我在」。

最此，有網友評論稱：「法官太帥了，這是真正的使命必達。」也有人好奇，這裡的法官是不是都要通過騎馬考試？針對有網友詢問法官是否都要通過騎馬考試、為什麼不開車等問題，該院回應「廉政瞭望」稱，司法考試、公務員考試是必須要通過的，但騎馬不用考試；太僕寺旗是農牧區相結合，牧區有草原，只能騎馬，去農區可以開車。

但娛樂導火線報導，也有其他網友認為這位騎馬法官辦案的行為屬於作秀。

背國徽的女法官(左二)在辦案。(取材自新聞晨報)
背國徽的女法官(左二)在辦案。(取材自新聞晨報)

微信 抖音 YouTube

上一則

中共收1300多封賀電 西方領袖反應冷淡

延伸閱讀

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
台灣人搶打疫苗殘劑 馬英九點名蔡蘇：不慚愧嗎？

台灣人搶打疫苗殘劑 馬英九點名蔡蘇：不慚愧嗎？
黑白集╱不接種等國產 誰綁架總統的手臂？

黑白集╱不接種等國產 誰綁架總統的手臂？
人民不能買大砲？華郵打臉拜登 頒「說話不實獎」

人民不能買大砲？華郵打臉拜登 頒「說話不實獎」

熱門新聞

中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
10層公寓僅花28小時45分便完工。（視頻截圖）

長沙10層樓公寓 28小時蓋好 網驚：房地產的未來？

2021-06-24 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛
熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命