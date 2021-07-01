使命必達 內蒙古女法官背國徽策馬草原辦案

內蒙古女法官身背國徽，在草原上策馬趕路的視頻走紅網路。(取材自新聞晨報)

近日，一段內蒙古女法官身背國徽，在草原上策馬趕路的視頻走紅網路。有網友評論稱：「法官太帥了，這是真正的使命必達。」也有人好奇，這裡的法官是不是都要通過騎馬考試？

來源：YouTube

澎湃新聞報導，太僕寺旗人民法院官方抖音 號也於6月28日發布該視頻並配文稱：「以徽為盾，以法為劍。公平正義必達。」

據報導，29日從內蒙古太僕寺旗人民法院獲悉，視頻中的女法官是該院工作人員。視頻拍攝於17日。當日，太僕寺旗人民法院法官額日登其其格和書記員深入太僕寺旗貢寶拉格蘇木包恩本嘎查，對一起家事糾紛進行現場調解。為了保護草原環境，她們選擇背著國徽策馬而行。在蒙古包、在草地上，法官們席地而坐和牧民們促膝而談。經過法官釋法析理，雙方當事人握手言和。

據介紹，太僕寺旗地處錫林郭勒盟中西部，草原遼闊，地廣人稀。無論春夏秋冬，（法官們）長期奔波在這片草原上，平均每年深入牧區50多次。法官在現場審理、調解案件的同時還為當地牧民進行普法宣傳，普及憲法、民法典及草牧場承包等相關法律知識，在家門口解紛普法，成為當地牧民的貼心人。

據「廉政瞭望」雜誌此前報導，當地法院（拍攝了）慶祝建黨100週年短片，前述視頻只是其中一個巡迴法庭的片段。另據太僕寺旗人民法院官方微信 公眾號6月21日消息，該短片名為「我在」。

最此，有網友評論稱：「法官太帥了，這是真正的使命必達。」也有人好奇，這裡的法官是不是都要通過騎馬考試？針對有網友詢問法官是否都要通過騎馬考試、為什麼不開車等問題，該院回應「廉政瞭望」稱，司法考試、公務員考試是必須要通過的，但騎馬不用考試；太僕寺旗是農牧區相結合，牧區有草原，只能騎馬，去農區可以開車。

但娛樂導火線報導，也有其他網友認為這位騎馬法官辦案的行為屬於作秀。