2歲小黑熊闖農家偷蜂蜜 躲樹上呼呼大睡耍賴不肯走

小黑熊偷吃蜂蜜後賴著不走，樹上呼呼大睡。（取材自極目新聞）

四川廣元唐家河國家級自然保護區日前發生一頭小黑熊跑到農戶家中，偷吃完蜂蜜後不逃走，還跑到屋旁的大樹上酣睡，為了保障村民安全，村民和保護站工作人員想辦法驅趕，可它一整天都無動於衷，直到一天後才離開。

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這頭小黑熊光顧的是青溪鎮落衣溝村一戶農家。據極目新聞報導，，該農戶報告，在房子旁邊的一棵樹上，發現一頭亞洲黑熊。而且，院子裡的兩三個蜂箱也被黑熊弄壞，蜂蜜被偷吃了。

據報導，保護區合作夥伴，青野生態負責人刁鯤鵬表示，接報後，保護站工作人員趕到了現場發現，農戶的那所房子是家裡的老屋，極少住人，只是在院子裡養了蜜蜂。當天上午，農戶到老屋去查看蜜蜂時，才發現黑熊。

刁鯤鵬說，這頭亞洲黑熊大約2歲，相當於人類十幾歲，屬於亞成體，剛離開母親生活不久。當時這頭小黑熊正在十幾米高的樹上睡覺，工作人員首先疏散了周圍的人群，然後想辦法將黑熊誘導、驅離 村子。可小黑熊根本不吃這一套，就是不從樹上下來回到森林，一直在樹上與人們對峙著。

報導指出，刁鯤鵬表示，次日一早，他們再次來到農戶家，發現這頭黑熊還在樹上，他們於是就嘗試用吹管麻醉黑熊，這樣既能安全的將黑熊弄下樹，還能趁機給它套上電子項圈，獲取科研數據，但這個過程當中，黑熊甩脫了針筒，導致注入的麻醉劑量不夠，小黑熊隨之逃進了森林。

據了解，唐家河國家級自然保護區位於四川省青川縣境內，面積4萬公頃，東接青川東陽溝省級自然保護區，西與綿陽市的平武縣毗鄰；區內的動植物資源豐富，國家重點保護植物有珙桐、連香樹、水青樹等；國家重點保護動物有大熊貓、金絲猴、羚牛、雲豹、綠尾虹雉等20多種。