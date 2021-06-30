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國賓護衛隊護送 七一勳章受勳者獲最高禮遇

中國新聞組／北京30日電
「七一勛章」獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。 (新華社)
「七一勛章」獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。 (新華社)

慶祝中國共產黨成立100周年「七一勳章」頒授儀式29日上午在北京人民大會堂金色大廳舉行。受勳者獲最高禮遇，有包括由21輛電單車組成的國賓護衛隊，將「七一勳章」獲得者、功勳黨員由住地一路護送至人民大會堂。

中新社報導，百年授勳，處處皆顯莊嚴隆重。8時許，勳章獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，前往人民大會堂，沿途由21輛摩托車組成的國賓護衛隊以國家最高禮遇護航。大會堂東門外，紅毯舖就，鮮花盛放，禮兵就位。在勳章獲得者下車時，等候兩旁的青少年揮動花束與旗幟，熱烈歡呼致意。

人民大會堂三樓金色大廳，氣氛熱烈莊重。巨幅紅色背景板上，七一勳章圖案熠熠生輝。勳章以紅色、金色、白色為主色調，章體正中是黨徽，周圍綴以五角星、旗幟、豐碑與光芒等元素，樸素而莊重。背景板前，18面鮮艶的紅旗分列兩側，18名英姿挺拔的解放軍儀仗隊禮兵在授勳台兩側持槍佇立。　

港媒報導，在金色大廳現場前排座椅上，有勳章獲得者和陪同親屬的名字。幾位不能來到現場的獲得者，他們的親屬也在前排就座。但央視並無未播出家屬或代表代領勳章的畫面。

頒授儀式現場的樂曲是「忠誠贊歌」，儀式開始後，習近平為七一勳章獲得者頒授勳章，並同他們握手、表示祝賀，全場響起熱烈掌聲。少先隊員向勳章獲得者獻上鮮花，敬禮致意。

「七一勛章」獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。 (...
「七一勛章」獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。 (新華社)

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