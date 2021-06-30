雙手貼滿膏藥…華坪女中校長張桂梅獲七一勳章

「七一勳章」獲勳者張桂梅向歡迎的少年兒童揮手致意。(新華社)

七一勳章其中一位獲勳者，是雲南麗江華坪女中校長張桂梅，她創辦的免費女子高中點亮貧困地區孩子們的夢想。在頒授儀式上，張桂梅真情流露的說：「只要還有一口氣，自己就要站在講台上，傾盡全力、奉獻所有，九死亦無悔！」當鏡頭拉近時，張桂梅的手上貼滿了膏藥。 這一幕，讓觀眾們尊敬又心疼。

文匯報報導，反對自己的學生當全職太太、曾叫回校捐款的畢業生「滾出去」的張桂梅出生於1957年，1975年參加三線建設從黑龍江支邊到雲南，先後在大理喜洲一中、華坪縣中心中學等學校任教，扎根邊疆教育一線多年，張桂梅曾目睹許多女孩因家庭貧困或性別歧視 輟學，心底萌生了創辦一所免費女子高中的夢想。

「在黨的關懷和社會各界支持下，華坪兒童之家、女子高中先後建立，近2000個女孩考入大學，172個孤兒有了溫暖的家。」

華坪女高的學生大多來自山區農村，家庭條件普遍較差，張桂梅累計到1500多名學生家進行家訪，足跡遍布麗江市一區四縣。

「有人問我，為什麼做這些？其中有我對這片土地的感恩和感情，更多的，則是一名共產黨員的初心和使命。」張桂梅說，戴着這枚沉甸甸的勳章，我受到莫大的鼓舞。習近平總書記說，「征途漫漫，惟有奮鬥」。「只要還有一口氣，我就要站在講台上，傾盡全力、奉獻所有，九死亦無悔！」

一身樸素着裝、胸前佩戴黨徽，當張桂梅被攙扶着緩步進入人民大會堂時，手上貼滿膏藥的畫面也被觀眾發現。

由於身患風濕、骨瘤等疾病，張桂梅每天要吃很多藥，手指、胳膊、頸背上貼滿了止痛膏藥。讓她感到欣慰的是，越來越多的年輕人正在接過她手中的接力棒，學生們學會了感恩與奉獻，有的學生大學畢業後拿出第一份工資捐助母校，資助山區的孩子讀書﹔有的學生回到華坪女高任教。

前往北京 領獎的這段時間，張桂梅的手機響個不停，那是高考後的學生們向「張媽媽」報喜。兼任華坪縣兒童福利 院院長的她說，福利院的孩子們時常唸著讓自己快點回去，「媽明天回來」。