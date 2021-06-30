兩陷阱、三大發展不平衡 中國復興夢面臨挑戰

中共總書記習近平。（央視截圖）

中共建黨將屆百年，中共總書記習近平高喊要實現偉大復興中國 夢，但未來挑戰不小，除了修昔底德陷阱和中等收入陷阱等內外夾攻，有學者認為更大挑戰是貧富差距過大和貪腐嚴重；此外，中國內部發展不平衡，人口紅利不再，也將形成大國崛起的「透明天花板」。

美中對抗 恐陷修昔底德陷阱

中國已是世界第二大經濟體，有專家預估大約到2028年，經濟總量可望超美，成為最大經濟體。但美國 從2018年川普當政時，就對中國展開激烈貿易戰，拜登 政府仍延續與北京抗衡政策，美中兩強被認為可能捲入「修昔底德陷阱」（新興強權與既有強權無可避免走向衝突）。

與此同時，美國持續對部分中國高科技產業實施「卡脖子」制裁策略，強力抑制了包括半導體在內的中國高科技企業發展，一旦產業無法轉型升級，技術無法突破，勢必衝擊經濟，掉落「中等收入陷阱」，阻礙崛起進程。

政大東亞所長王信賢認為，拜登上台後，對中國在戰略上沒有退卻，但戰術上有退卻，美中競爭是長期結構，川普已拉大要價，拜登沒必要拉回來，但阿拉斯加會談閉門階段，沒人知道談了什麼，至今衝突也沒有更激烈。雖然拜登聯手盟邦，北京會比較難應付，但沒有立即明顯壓力。這時中國反而有喘息機會，長期不見得是負面的。

文化大學社科院長趙建民認為，中美霸權之爭是未來很大挑戰，但對習帶來的機遇是比較大的。長期看，美國討不到便宜，中國終會超過美國。美中之爭不是作戰概念，中美不會開戰，有可能在台海或南海擦槍走火，但不會是全面開戰。

產業被卡 難跨中等收入陷阱

至於中國會否因產業發展被卡脖子，轉型升級受阻而陷入中等收入陷阱，淡江大學大陸所前所長李志強指出，中國在2008年啟動轉型，有些比較成功，比如面板，當年就曾提出解決「缺芯少屏」問題，屏（面板）相對簡單，但芯（晶片）就比較困難。中國能否跨過中等收入陷阱，他並不樂觀。還有很大變數是債務。中國債務去年急速增長，保守估算是GDP的2.8倍，實際可能更多。中國收入仍在低水準，債務已跟高所得國家差不多，債務會把未來成長性壓抑下來。

除了美中對抗和中等收入陷阱，趙建民認為，中共未來真正挑戰在於貧富差距和貪腐問題。現在中國超富階級成長快速，貧富差距愈趨惡化；而貪腐問題，去年有18個省部級幹部落馬，但制度使然，打貪沒有用。

發展不平衡 問題總結三個三

警大公共安全系教授董立文認為，長期看，中共人口紅利結束，經濟成長減緩，這兩者與社會穩定連動，成為中國崛起的「透明天花板」。最大挑戰還是發展不平衡問題，可總結出三個三。

首先，三大差距，包括貧富、東西和城鄉，從胡錦濤時代提出和諧社會和西部大開發，都想解決，但迄今沒有改善，甚至惡化。其次，三座大山，看病難、上學難和住房難，全部惡化。第三，三大脆弱，人口多、資源少和能源缺。這三個三，讓中國崛起充滿荊棘。

至於中國模式能維持多久？趙建民認為，習強調政府能力和效力，同時更集權，或可稱為新權威主義，但經濟持續發展，政治仍集權，人民能否繼續接受，每個社會情況都不同。董立文認為，中國模式會持續勉強地走；小康做得到，全面小康還很遙遠，全面脫貧則是謊言，未來用鄉村振興掩蓋扶貧。