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吹捧是學霸 男團隊長高考數學僅25分…被酸爆

中國新聞組╱北京29日電
馬嘉祺數學只考了25分，學霸人設崩塌。(取材自微博)
馬嘉祺數學只考了25分，學霸人設崩塌。(取材自微博)

時代少年組合團團長馬嘉祺發了條微博，稱「自己高考沒過線，向大家道歉」，這事上了熱搜。原來，馬嘉祺今年參加了河南省高考，總分只有307分，數學只考了25分，外語考了44分。而在此之前，馬嘉祺一直塑造「學霸」形象，如今人設崩壞引發熱議。

來源：Youtube

澎湃新聞報導，剛剛滿18歲的馬嘉祺，長期以來被背後的娛樂工業包裝成「學霸人設」，甚至還使用過「找個學霸馬嘉祺當偶像」的網路標籤。之前在宣傳方案中，對馬同學各種尬吹，「男女同學都爭相借閱他的數學筆記」，流傳出來的照片也是，馬同學在候場的時候看書，在車裡看書，在賓館房間裡看書。馬同學在接受訪談時，還特別凡樂賽地說：「自己考試成績一直不太穩定，在年級前幾名之間徘徊」。

就是在今年高考期間，馬嘉祺進出考場時，還被粉絲尾隨、跟拍，文案裡赫然寫著「馬嘉祺就讀於鄭州八中，是有名的學霸，看馬嘉祺如此淡定的樣子，看來應該考得不錯」。甚至還有親媽粉眾籌30萬為其補課，目前，公司澄清說，這錢沒有用在給馬同學補課上。

如今，經營多年的「學霸人設」被一張25分的數學高考考卷，打了臉，黑粉忍不住刻薄一句：「就是往答題卡上踩一腳，也不會刷出25分來」。

澎湃新聞評論指出，25分的數學卷子戳破了娛樂資本吹大的泡沫，該對娛樂圈的「學霸人設」澆一瓢涼水了！

原本，不該苛責娛樂明星的學習成績，但是進入流量時代之後，「販賣人設」成了收割粉絲的利器。「學霸人設」更是被打上乖巧、懂事、上進、「正能量」的標籤，被一用再用。演技湊合，舞藝一般，也沒什麼像樣的代表作，那就販賣一下「學霸人設」吧！拗個看書的造型，就能收割粉絲的「學霸哥哥」的尖叫；飆一句英語，就能上熱搜。「學霸人設」有很大迷惑性乃至欺騙性，還能讓粉絲產生無腦追星的「正當幻覺」——誰說追星耽誤學習了？「我家哥哥」就是妥妥的學霸！

被娛樂資本操縱的網絡生態，一直在輸出不正確的、不勞而獲的價值觀。不理性追星的飯圈粉絲們也該醒一醒，應援、打榜、控評、捐款、鋪花路，不會長自己一分的高考分數，不會長自己一分錢的工資。

評論指出，那一紙高考試卷是一張去濾鏡的真實照片，告訴每一個人：奮鬥、拚搏才是青春的正道。虛假的「學霸人設」就不要再來誤人子弟了。

高考 微博

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