月花5000叫外賣 西安小伙胖成380斤：睡覺得靠呼吸機

西安小伙胖到連睡覺都要用呼吸機。(取材自看看新聞)

如今，外賣服務的誕生讓吃東西這件事方便了許多，但對於西安小伙小李來說，外賣不僅讓他長胖不少，還差點要了他命的病！他月均花5000多元點外賣，體重因此飆至380斤(190公斤)，不只衣服尺寸要穿到9XL，甚至還須靠呼吸機睡覺！

看看新聞報導，小李一天就要點個五、六次外賣，雞排、炸雞、蓋澆飯、牛肉麵、牛肉拌飯，只要想吃什麼就點什麼。他一個月光是用在點外賣上的錢，就高達5578.18元。

由於經常吃外賣，工作又基本都是坐著進行，所以小李每個月都長十幾斤肉。長久下來，身高一米八的小李體重已增至380斤。

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據報導，沉重的身體已經壓得小李無法正常生活。小李的衣服尺碼已經到9XL，是網購平台中最大的，穿衣服穿鞋十分困難，洗澡根本無法洗到下身，坐高鐵乘飛機都得訂好幾個座，還需要加長版的安全帶。不管走到哪，他都會被人關注。

雖然小李後來參加了減肥訓練營，但反彈的經歷無數次之後，小李為了自己的健康只能求助醫生。

幫助小李治療的西安交大一附院肝膽外科減重 個案管理師朱怡鳳也驚嘆道：「我真是沒見過竟然有人一個月花這麼多錢在吃上面，點這麼多外賣。」

朱怡鳳表示：「小李四肢還行，腹圍特別大，是明顯的中心型肥胖 。在量腹圍時，一把一米五的尺子已經不夠，需要兩把，測量出來的腹圍數據是167厘米！而更嚴重的問題是小李的睡眠，睡覺時總覺得堵，經常會憋醒。」朱怡鳳醫師表示，小李有非常嚴重的睡眠呼吸暫停綜合症，靠著呼吸機睡覺已經有兩年了，而這些病症都是因為肥胖引起的。

據報導，小李做了腹腔鏡袖狀胃切除術，通過這個縮小胃的容積，這樣以後吃飯就少了，可以讓他的體重很快減下來，同時高血壓 等疾病得到解決。小李表示，他很懷念自己之前180斤的樣子，也想通過自己的這個曲折減肥經歷告誡所有人，吃太多對身體真沒好處，吃東西要適量。