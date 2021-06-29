月花5000叫外賣 西安小伙胖成380斤：睡覺得靠呼吸機
如今，外賣服務的誕生讓吃東西這件事方便了許多，但對於西安小伙小李來說，外賣不僅讓他長胖不少，還差點要了他命的病！他月均花5000多元點外賣，體重因此飆至380斤(190公斤)，不只衣服尺寸要穿到9XL，甚至還須靠呼吸機睡覺！
看看新聞報導，小李一天就要點個五、六次外賣，雞排、炸雞、蓋澆飯、牛肉麵、牛肉拌飯，只要想吃什麼就點什麼。他一個月光是用在點外賣上的錢，就高達5578.18元。
由於經常吃外賣，工作又基本都是坐著進行，所以小李每個月都長十幾斤肉。長久下來，身高一米八的小李體重已增至380斤。
來源：Youtube
據報導，沉重的身體已經壓得小李無法正常生活。小李的衣服尺碼已經到9XL，是網購平台中最大的，穿衣服穿鞋十分困難，洗澡根本無法洗到下身，坐高鐵乘飛機都得訂好幾個座，還需要加長版的安全帶。不管走到哪，他都會被人關注。
雖然小李後來參加了減肥訓練營，但反彈的經歷無數次之後，小李為了自己的健康只能求助醫生。
幫助小李治療的西安交大一附院肝膽外科減重個案管理師朱怡鳳也驚嘆道：「我真是沒見過竟然有人一個月花這麼多錢在吃上面，點這麼多外賣。」
朱怡鳳表示：「小李四肢還行，腹圍特別大，是明顯的中心型肥胖。在量腹圍時，一把一米五的尺子已經不夠，需要兩把，測量出來的腹圍數據是167厘米！而更嚴重的問題是小李的睡眠，睡覺時總覺得堵，經常會憋醒。」朱怡鳳醫師表示，小李有非常嚴重的睡眠呼吸暫停綜合症，靠著呼吸機睡覺已經有兩年了，而這些病症都是因為肥胖引起的。
據報導，小李做了腹腔鏡袖狀胃切除術，通過這個縮小胃的容積，這樣以後吃飯就少了，可以讓他的體重很快減下來，同時高血壓等疾病得到解決。小李表示，他很懷念自己之前180斤的樣子，也想通過自己的這個曲折減肥經歷告誡所有人，吃太多對身體真沒好處，吃東西要適量。
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