開發新冠鼻噴式疫苗 生技老總身家百億
新冠疫情之下，許多人工作受到影響，甚至經濟陷入窘迫，但也有人因此富上加富，中國疫苗生產商長春百克生物科技總經理孔維近日就因公司股價上漲，所持股權價格已至近19億美元。
美國之音引述富比世雜誌報導，在上海證券交易所科創板上市的疫苗生產商長春百克生物科技，25日股價較上市價格上漲226%，收於人民幣118.5元，孔維持有的25%股權價格也因此漲至120億元人民幣（近19億美元）。
百克公司成立於2004年，是長春高新技術產業（集團）控股公司持股41%的子公司。百克的疫苗產品包括水痘疫苗、狂犬疫苗和鼻噴流感疫苗等。這家公司一直與廈門大學合作開發鼻噴2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗。
據吉林大學網站，孔維曾任吉林大學生命科學研究院院長，並曾主持分子酶工程和愛滋病疫苗國家工程實驗室。他也曾經於美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院和公共衛生學院從事研究。
集結多個組織與活躍團體、提倡分享疫苗智慧財產權與專利的人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）稍早前引述富比世富豪榜數據表示，新冠疫苗帶來的暴利讓至少九人成為億萬富翁。
據表示，除了新加入的超級富豪，八名原本就是億萬富翁的富人也拜疫苗問世之賜，增加了322億美元財富。
新誕生的疫苗億萬富豪中，排名前列的包括莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel），以及德國生技公司BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）。另三人則是中國疫苗公司中國康希諾生物公司的共同創辦人。
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