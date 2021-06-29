開發新冠鼻噴式疫苗 生技老總身家百億

長春百克生物科技25日在上海證券交易所上市。(取材自微博)

新冠疫情之下，許多人工作受到影響，甚至經濟陷入窘迫，但也有人因此富上加富，中國 疫苗生產商長春百克生物科技總經理孔維近日就因公司股價上漲，所持股權價格已至近19億美元。

美國 之音引述富比世雜誌報導，在上海證券交易所科創板上市的疫苗生產商長春百克生物科技，25日股價較上市價格上漲226%，收於人民幣118.5元，孔維持有的25%股權價格也因此漲至120億元人民幣（近19億美元）。

百克公司成立於2004年，是長春高新技術產業（集團）控股公司持股41%的子公司。百克的疫苗產品包括水痘疫苗、狂犬疫苗和鼻噴流感疫苗 等。這家公司一直與廈門大學合作開發鼻噴2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗。

據吉林大學網站，孔維曾任吉林大學生命科學研究院院長，並曾主持分子酶工程和愛滋病疫苗國家工程實驗室。他也曾經於美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院和公共衛生學院從事研究。

集結多個組織與活躍團體、提倡分享疫苗智慧財產權與專利的人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）稍早前引述富比世富豪榜數據表示，新冠疫苗帶來的暴利讓至少九人成為億萬富翁。

據表示，除了新加入的超級富豪，八名原本就是億萬富翁的富人也拜疫苗問世之賜，增加了322億美元財富。

新誕生的疫苗億萬富豪中，排名前列的包括莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel），以及德國生技公司BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）。另三人則是中國疫苗公司中國康希諾生物公司的共同創辦人。