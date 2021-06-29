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搞氣氛 男扛3000硬幣賀婚 禮金簿寫收到「壹盆」

中國新聞組／北京29日電
好友扛3,000枚硬幣當禮金，讓收禮大叔驚呆了。（視頻截圖）
好友扛3,000枚硬幣當禮金，讓收禮大叔驚呆了。（視頻截圖）

河南開封市一對新人日前舉行婚禮時，有男賓客竟把人民幣3000元（約460美元）的禮金，全數換成人民幣1元硬幣（約0.15美元），並在婚禮當天從背包倒入盆中，讓婚宴的收禮大叔當場驚呆，只能在禮金簿上紀錄收取到的金額是「壹盆」。不少網友看過新聞後，紛紛留言表示，「這樣印象比較深刻，是怕朋友不回禮嗎？」

收禮大叔看到3,000枚硬幣被送來當禮金，只好在禮金簿寫下收到「壹盆」。（視頻截...
收禮大叔看到3,000枚硬幣被送來當禮金，只好在禮金簿寫下收到「壹盆」。（視頻截圖）

據時間視頻報導，男賓客王先生25日參加好友的婚禮時，一踏入喜宴會場便向著收受禮金的地方走去，待輪到自己時，王男先將一個紅色的盆子放在禮金桌上，隨即將背上的背包拿下，往紅盆中倒出大量銅板，這一幕當場讓禮金登記人員看傻。

王男事後解釋，為了增添婚禮的喜慶與熱鬧，自己和友人共10人跑了4間銀行兌換硬幣，一共換了3000枚硬幣，總重量達20公斤。而這麼多的硬幣，讓禮金人員一時不知道該如何計數，此時一旁有賓客表示，現場數硬幣不方便，乾脆直接先記「壹盆」，事後再詳細清點。

新聞曝光後，引起網友熱議，「單個秤重，再稱全部重量，不就知道多少枚了」、「開心就好，但是沒必要這樣」、「盆滿缽滿的概念」、「這男的就是來砸場子的，可能他也喜歡新娘，特地來找麻煩」、「有創意，就是辛苦收禮金的人了。」

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