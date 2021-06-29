女當「替聲」13年 騙老人活下去 直到百歲壽宴

姥姥百歲壽宴時，假母親陳衛萍（右圖右）也以朋友身分去參加。（取材自重慶衛視）

幾乎所有人都討厭提起騙子，但有個「騙子」卻用一部電話、一個善意的謊言及13年的陪伴，滿足了一位百歲老人的期盼，給了她活下去的希望。

據重慶衛視報導，這場騙局，起源於報紙上刊登的一則求助信息。求助人是程靜，她說她的媽媽程叢容因病去世了。所以程靜希望能夠找到一位，跟媽媽聲音差不多的好心人，代替媽媽定期給姥姥打一通電話，報個平安。

有一個孫女登報「找個母親給姥姥報平安」。（取材自重慶衛視）

程靜知道，姥姥聽到女兒去世噩耗，一定禁受不住打擊。姥姥出生於1917年，年紀輕輕就守了寡，膝下只有程媽媽一個女兒。為了不讓女兒受人欺負，被人嘲笑，姥姥毅然決然的拒絕了親人讓她改嫁的提議，選擇獨自一人撫養女兒長大。還堅持送她去上學，最終將程媽媽送進了衛校。

本以為等程媽媽畢業，母女倆的生活可以得到改善。沒想到因為種種原因，程媽媽沒能得到分配工作的機會。機緣巧合之下，她離開了四川，到青海投奔親戚，並在那裡結了婚。雖然程媽媽想要接姥姥到青海一起生活，但姥姥沒住多久，就回了四川。姥姥最盼望的就是女兒每年回來看她的那幾天。

後來，程媽媽離了婚，帶著程靜和哥哥又嫁到了咸陽。但時常跟程靜的繼父吵架，再加上有兩個孩子要養，程媽媽必須拚命工作，她只能每個月寫信回家。2002年，程媽媽回老家，陪伴已經85歲高齡的姥姥住了一年。

第二年她回到咸陽，卻突然檢查出自己得了肺癌，但她不知道要怎麼告訴年邁的母親這個噩耗。最後她選擇什麼也沒說。在程媽媽彌留之際，她用顫顫巍巍的聲音，提前給母親錄了好幾通問候的電話。那一聲聲再見了，是她對母親最後的訣別。

程媽媽走了，程靜知道，86歲的姥姥，絕對接受不了愛女去世的打擊。於是想到在報紙上刊登了那則，「找個『母親』給姥姥報平安」的求助信息。

報紙發行以後，家住西安的陳衛萍撥打了聯繫電話。程靜一聽到她的聲音，馬上就淚如雨下，因為陳衛萍的聲音，和程媽媽生病前的聲音簡直是太像了！就這樣，「陳媽媽」開始了在電話中扮演「程媽媽」的生活。

為了安撫姥姥，陳衛萍每次都會跟她說：「我明年回去看妳。」但她每一年都失約。這個「電話謊言」竟然一說就是13年！姥姥帶著這個期盼，等來了她的100歲大壽。

家裡所有人都回去給姥姥過壽，就連陳衛萍都以程媽媽朋友的身分，去了壽宴。但這一次，姥姥沒再問為什麼女兒沒有回來，她只是全程落寞過完了自己的百歲壽宴。姥姥應該是察覺到，自己的女兒已經回不來了。在壽宴過完兩個月後，姥姥就離開了人世。