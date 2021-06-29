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西電東送 白鶴灘水電站首批機組發電 習近平致賀信

記者賴錦宏／綜合報導
首批世界單機容量最大的100萬千瓦機組28日在白鶴灘水電站正式投產發電。白鶴灘水電站位於雲南省巧家縣和四川省寧南縣交界處，總裝機容量1600萬千瓦，僅次於世界排名第一的三峽工程。圖為28日航拍白鶴灘水電站。（中新社)
首批世界單機容量最大的100萬千瓦機組28日在白鶴灘水電站正式投產發電。白鶴灘水電站位於雲南省巧家縣和四川省寧南縣交界處，總裝機容量1600萬千瓦，僅次於世界排名第一的三峽工程。圖為28日航拍白鶴灘水電站。（中新社)

位於四川省涼山州寧南縣和雲南省昭通市巧家縣境內的白鶴灘水電站，首批機組28日正式投產發電。該電站總裝機容量1600萬千瓦，僅次於三峽工程，位居世界第二。預計全部機組將於明年7月投產，屆時一天的發電量可滿足50萬人一年的生活用電，未來將成為中國「西電東送」的主力。

來源：YouTube

白鶴灘水電站是中國三峽集團在金沙江下游投資建設的四座梯級電站中的第二級，是中國實施「西電東送」、構建清潔低碳能源體系的重大工程。據央視新聞報導，白鶴灘水電站共安裝16台單機容量100萬千瓦水輪發電機組，這是目前世界上單機容量最大的水電機組。

據了解，首批機組投產後發出的電力將主要送往江蘇、浙江，助力長三角地區經濟發展。

三峽集團白鶴灘工程建設部主任汪志林表示，單台機組每分鐘就能發電近1.7萬度，全部機組將於2022年7月實現投產發電。

據測算，白鶴灘水電站投產後，每年節約標煤約1968萬噸，減少排放二氧化碳5160萬噸、二氧化硫17萬噸。屆時，白鶴灘水電站將與三峽工程、葛洲壩工程，以及金沙江烏東德、溪洛渡、向家壩水電站一起，構成世界最大清潔能源走廊。

三峽集團副總經理范夏夏說，電站投產後，年發電量將達600億千瓦時，為長三角地區提供清潔能源，是集發電、防汛、航運、環保等綜合效益於一身的戰略工程。

白鶴灘水電站樞紐工程由攔河壩、洩洪消能設施、引水發電系統等主要建築物組成。水庫總庫容206.27億立方公尺，防洪庫容75億立方公尺，是長江防洪體系重要組成部分。

另據中國新聞周刊報導，預計全部機組將於明年7月投產，屆時1天的發電量可滿足50萬人1年的生活用電，未來將成為中國「西電東送」的主力。

香港文匯報報導，國家主席習近平發來賀信，表示熱烈的祝賀。習近平希望全體建設者和各方面統籌推進白鶴灘水電站後續各項工作，為實現碳達峰、碳中和目標，促進經濟社會發展全面綠色轉型作出更大貢獻。

首批世界單機容量最大的100萬千瓦機組28日在白鶴灘水電站正式投產發電。白鶴灘水...
首批世界單機容量最大的100萬千瓦機組28日在白鶴灘水電站正式投產發電。白鶴灘水電站位於雲南省巧家縣和四川省寧南縣交界處，總裝機容量1600萬千瓦，僅次於世界排名第一的三峽工程。圖為28日航拍白鶴灘水電站。（新華社)

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