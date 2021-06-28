博士畢業典禮坐輪輢 校長單膝下蹲撥穗

哈爾濱工程大學校長姚郁（左）單膝下蹲為坐在輪椅上的學生王路陽撥穗，還幫他扶正了輪椅。（取材自廈門日報）

一個提前出院、坐著輪輢也要參加畢業典禮的博士，一個單膝下蹲為畢業生撥穗的校長，哈爾濱工程大學6月25日的博士生學位授予儀式上，兩個燦爛的笑臉，成了畢業季最美的風景。

中國 青年報報導，王路陽是哈爾濱工程大學智能科學與工程學院的博士，今年是他在哈爾濱工程大學就讀的第十個年頭。6月3日，做科研的他又忙到了深夜，半夜回宿舍時不小心摔倒，造成左腿踝關節骨折。為了能參加畢業答辯，他打完石膏就匆匆返回學校，並將手術推遲到答辯之後。

「我6月11日做的手術，縫了22針，正常是7月1日拆線後才能出院，但當我得知畢業典禮是6月25日的時候，我馬上申請提前出院，因為這次畢業典禮對我來說太重要了。」王路陽表示，自己的母親就是哈爾濱船舶工程學院1977級的學生，畢業後長期從事國防科研工作。「母親一直是我的偶像，受她的言傳身教，能來到哈工程學習，投身國防科研事業，也是我的夢想。」

王路陽的母親兩年前過世了。「我知道她特別想看到我學成的那一刻，雖然她已經不在了，但我要接過母親的接力棒。」他已經和北京 航天科工集團某研究所簽約，「未來，我將繼續服務國防，努力報效國家，為母校爭光。」

另據廈門日報報導，王路陽表示，「我開始很激動沒有注意到校長為我單膝下蹲，後來發現的時候真的非常感動也很感謝校長，校長的平易近人和對學生的愛護讓我感覺非常暖心。」