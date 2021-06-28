我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

博士畢業典禮坐輪輢 校長單膝下蹲撥穗

中國新聞組／北京28日電
哈爾濱工程大學校長姚郁（左）單膝下蹲為坐在輪椅上的學生王路陽撥穗，還幫他扶正了輪椅。（取材自廈門日報）
哈爾濱工程大學校長姚郁（左）單膝下蹲為坐在輪椅上的學生王路陽撥穗，還幫他扶正了輪椅。（取材自廈門日報）

一個提前出院、坐著輪輢也要參加畢業典禮的博士，一個單膝下蹲為畢業生撥穗的校長，哈爾濱工程大學6月25日的博士生學位授予儀式上，兩個燦爛的笑臉，成了畢業季最美的風景。

中國青年報報導，王路陽是哈爾濱工程大學智能科學與工程學院的博士，今年是他在哈爾濱工程大學就讀的第十個年頭。6月3日，做科研的他又忙到了深夜，半夜回宿舍時不小心摔倒，造成左腿踝關節骨折。為了能參加畢業答辯，他打完石膏就匆匆返回學校，並將手術推遲到答辯之後。

「我6月11日做的手術，縫了22針，正常是7月1日拆線後才能出院，但當我得知畢業典禮是6月25日的時候，我馬上申請提前出院，因為這次畢業典禮對我來說太重要了。」王路陽表示，自己的母親就是哈爾濱船舶工程學院1977級的學生，畢業後長期從事國防科研工作。「母親一直是我的偶像，受她的言傳身教，能來到哈工程學習，投身國防科研事業，也是我的夢想。」

王路陽的母親兩年前過世了。「我知道她特別想看到我學成的那一刻，雖然她已經不在了，但我要接過母親的接力棒。」他已經和北京航天科工集團某研究所簽約，「未來，我將繼續服務國防，努力報效國家，為母校爭光。」

另據廈門日報報導，王路陽表示，「我開始很激動沒有注意到校長為我單膝下蹲，後來發現的時候真的非常感動也很感謝校長，校長的平易近人和對學生的愛護讓我感覺非常暖心。」

北京 中國

上一則

香港立場新聞6董事辭職 文章下架 「會繼續發掘真相」

下一則

高考623分 襄陽外賣小哥登熱搜 淡定繼續送外賣

延伸閱讀

核科學頂梁柱人物 哈爾濱工程大學副校長張志儉墜樓亡

核科學頂梁柱人物 哈爾濱工程大學副校長張志儉墜樓亡
抓住回憶 孟昭文戶外畢典 百餘中小學生參加

抓住回憶 孟昭文戶外畢典 百餘中小學生參加
聖蓋博谷立交分隔工程 州府撥2千萬有助舒緩擁堵

聖蓋博谷立交分隔工程 州府撥2千萬有助舒緩擁堵
公校室外畢業禮 人數不再設限

公校室外畢業禮 人數不再設限

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

中國安高官叛逃美？董經緯現身闢謠 美專家：仍未解惑

2021-06-20 12:33

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光