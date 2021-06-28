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高考623分 襄陽外賣小哥登熱搜 淡定繼續送外賣

中國新聞組／北京28日電
襄陽外賣小哥王威今年高考考了623分，一夕成為紅人。（取材自極目新聞）
襄陽外賣小哥王威今年高考考了623分，一夕成為紅人。（取材自極目新聞）

今年高考放榜，湖北襄陽一位外賣小哥火了，因為他高考考了623分，火速登上了熱搜，網友大讚「太厲害了」。

來源：YouTube

極目新聞報導，語文114分、數學118分、英語129分、歷史81分、化學91分、生物學90分，總分623分。這是26歲襄陽外賣小哥王威的高考成績。「很意外，之前估分感覺最多也就600分左右，沒想到超了這麼多。」

6月25日凌晨1時許，他獨自在網吧查分，短暫興奮過後，他很快恢復了平靜，「給親朋好友發了消息，他們比我還激動。」自己因高考成了名人，但王威並沒有停下來，依然每天然忙碌在送外賣的途中，「應該會送到去學校報到前吧」。

王威表示，「這是我第二次參加高考了，第一次是在2013年。」王威稱18歲那年，他考入中國農業大學，就讀於食品科學與工程專業，很快發現自己有諸多不適應，2017年退了學。此後，他打過好幾份工，包括給小學生做輔導老師、在製衣廠當搬運工等。2020年回到湖北老家，由於疫情，就在襄陽當起了外賣小哥，「每個月能賺到5000多元，在我們當地算不錯了。」

為何會想到再次參加高考呢？「工作之後發現，知識和學歷，對普通人來說，還是很重要的。」王威覺得，如果當年堅持完成了學業，現在應該會有更多的選擇。於是，在送外賣三個月多後，2020年9月底，他開始全力準備高考。王威表示，自己暫時還沒選好具體的報考學校，會和家人商量，他個人更傾向於選擇師範類或財經類的專業。

美團外賣方面表示，公司正在研究方案，準備給予王威獎學金激勵，全力支持他完成大學學業。

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