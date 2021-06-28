4年前向清華求「陋宿濟身」 殘疾生魏祥畢業了

四年前因為向清華寫信求「一間陋宿、供母子倆濟身」的殘疾學生魏祥本科畢業了。（取材自北京青年報）

清華大學2021年本科生畢業典禮27日上午舉行，四年前因寫信向清華求「一間陋宿、供母子倆濟身」，並獲得清華招辦回信，感動了萬千網友的殘疾學生魏祥本科畢業了，並獲得直接攻讀博士學位的資格。魏祥將回到家鄉蘭州，在中國 科學院近代物理研究所繼續粒子物理、理論物理的研究。

2017年，魏祥以648分的高考成績被清華大學錄取。（取材自環球網）

北京 青年報報導，魏祥來自甘肅定西，因患先天性脊柱裂、椎管內囊腫，雙下肢運動功能喪失，父親也在他年幼時離世。他在2017年的高考取得了648分的好成績，被清華大學理科實驗班類(數理)專業錄取。因為離不開母親的照料，他寫信向清華招辦「求援」，「懇切希望貴校在接納我的同時，能夠給我母子倆幫助解決一間陋宿，僅供我娘兒倆濟身而已，學生我將萬分萬分感謝！」

清華招辦隨即向他發出公開回信，表示學校校長和書記將「妥善安排解決你的後顧之憂」。公開信末尾寫道：「我們想對在求學路上荊棘叢生的學子們說：人生實苦，但請你足夠相信！」魏祥母子的優秀堅強和清華的公開回信當時經北京青年報及旗下公號「教育 圓桌」報導，感動了萬千網友。

過去四年，魏祥母子入住清華為他們準備的單間無障礙寢室，低調地完成了本科學業。6月27日，魏祥出現在畢業典禮現場，由校黨委書記陳旭親自撥穗。他已經憑藉優秀的成績獲得直接攻讀博士學位的資格，將回到家鄉蘭州，在中國科學院近代物理研究所繼續粒子物理、理論物理的研究。

另據中國教育報報導，魏祥當年在信中表示，自己「因先天性脊柱裂、椎管內囊腫，出生後雙下肢運動功能喪失，大小便失禁，在半歲、兩歲時兩次手術病情均未見好轉。」「堅強偉大的媽媽將少得可憐的工資積攢下來，為我治病。可三次手術都未能改善我的身體狀況。媽媽風雨無阻背我上學12年；我克服身體殘障，刻苦求學，今日以648的高考成績，給了我深愛的媽媽一份殷殷的報恩之禮。」

魏祥說，「但由於我的身體原因，媽媽為了陪我上學無奈放棄工作，僅有的經濟來源將要斬斷……懇切希望貴校能夠給我母子倆幫助解決一間陋宿，僅供我娘兒倆濟身而已。」

清華招辦則回信表示，不幸的人生，各有各的悲苦。但萬幸的是，你在經歷疾病和喪親之痛後，依然選擇了堅強和努力，活成了讓我們都尊敬和崇拜的樣子。你的情況受到了清華師生、校友和社會各界的關注，並主動提出資助和協助你治療的意願，後續學校相關部門都會跟進落實。