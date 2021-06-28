我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

4年前向清華求「陋宿濟身」 殘疾生魏祥畢業了

中國新聞組／北京28日電
四年前因為向清華寫信求「一間陋宿、供母子倆濟身」的殘疾學生魏祥本科畢業了。（取材自北京青年報）
四年前因為向清華寫信求「一間陋宿、供母子倆濟身」的殘疾學生魏祥本科畢業了。（取材自北京青年報）

清華大學2021年本科生畢業典禮27日上午舉行，四年前因寫信向清華求「一間陋宿、供母子倆濟身」，並獲得清華招辦回信，感動了萬千網友的殘疾學生魏祥本科畢業了，並獲得直接攻讀博士學位的資格。魏祥將回到家鄉蘭州，在中國科學院近代物理研究所繼續粒子物理、理論物理的研究。

2017年，魏祥以648分的高考成績被清華大學錄取。（取材自環球網）
2017年，魏祥以648分的高考成績被清華大學錄取。（取材自環球網）

北京青年報報導，魏祥來自甘肅定西，因患先天性脊柱裂、椎管內囊腫，雙下肢運動功能喪失，父親也在他年幼時離世。他在2017年的高考取得了648分的好成績，被清華大學理科實驗班類(數理)專業錄取。因為離不開母親的照料，他寫信向清華招辦「求援」，「懇切希望貴校在接納我的同時，能夠給我母子倆幫助解決一間陋宿，僅供我娘兒倆濟身而已，學生我將萬分萬分感謝！」

清華招辦隨即向他發出公開回信，表示學校校長和書記將「妥善安排解決你的後顧之憂」。公開信末尾寫道：「我們想對在求學路上荊棘叢生的學子們說：人生實苦，但請你足夠相信！」魏祥母子的優秀堅強和清華的公開回信當時經北京青年報及旗下公號「教育圓桌」報導，感動了萬千網友。

過去四年，魏祥母子入住清華為他們準備的單間無障礙寢室，低調地完成了本科學業。6月27日，魏祥出現在畢業典禮現場，由校黨委書記陳旭親自撥穗。他已經憑藉優秀的成績獲得直接攻讀博士學位的資格，將回到家鄉蘭州，在中國科學院近代物理研究所繼續粒子物理、理論物理的研究。

另據中國教育報報導，魏祥當年在信中表示，自己「因先天性脊柱裂、椎管內囊腫，出生後雙下肢運動功能喪失，大小便失禁，在半歲、兩歲時兩次手術病情均未見好轉。」「堅強偉大的媽媽將少得可憐的工資積攢下來，為我治病。可三次手術都未能改善我的身體狀況。媽媽風雨無阻背我上學12年；我克服身體殘障，刻苦求學，今日以648的高考成績，給了我深愛的媽媽一份殷殷的報恩之禮。」

魏祥說，「但由於我的身體原因，媽媽為了陪我上學無奈放棄工作，僅有的經濟來源將要斬斷……懇切希望貴校能夠給我母子倆幫助解決一間陋宿，僅供我娘兒倆濟身而已。」

清華招辦則回信表示，不幸的人生，各有各的悲苦。但萬幸的是，你在經歷疾病和喪親之痛後，依然選擇了堅強和努力，活成了讓我們都尊敬和崇拜的樣子。你的情況受到了清華師生、校友和社會各界的關注，並主動提出資助和協助你治療的意願，後續學校相關部門都會跟進落實。

中國 北京 教育

上一則

人類首次見到…「祝融號」萌秀火星上倒車轉彎

延伸閱讀

綁馬尾、穿T恤、牛仔褲 在清華上學的虛擬「華智冰」

綁馬尾、穿T恤、牛仔褲 在清華上學的虛擬「華智冰」
各校爭曬巧思！清華錄取通知書 立體二校門超科技

各校爭曬巧思！清華錄取通知書 立體二校門超科技
鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方
迎合西方？清華模特全瞇瞇眼 網批「自我醜化」

迎合西方？清華模特全瞇瞇眼 網批「自我醜化」

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

中國安高官叛逃美？董經緯現身闢謠 美專家：仍未解惑

2021-06-20 12:33

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光