趕著去捐幹細胞…飛機為他調頭

蔡東明從自己成年時就報名成為造血幹細胞捐獻志願者。（取材自杭州日報）

一架從瀋陽桃仙飛往上海浦東的南航班機，日前正準備滑跑起飛時，突然接到機場 值班經理的來電詢問，「一名旅客要前往上海救助危重病人，警車正在護送趕來機場，情況緊急，飛機能不能等一下？」南航北方分公司值班領導立即啟動緊急醫療救助程序，指揮飛機快速滑回，迅速為旅客辦理了登機手續。這是南航北方分公司成立20年第一次讓航班調頭回來接一名乘客。

杭州日報報導，「生命至上，這個旅客我們必須等」，在東北空管局空管中心調配下，飛機僅比原計畫晚起飛了18分鐘，而且提前20分鐘降落上海浦東國際機場。機長于震回憶，當飛機抵達上海上空時，一路綠燈，沒有排隊，優先降落，每一個環節都在為這個「特殊」航班提供便利。

這位「特殊」旅客名叫蔡東明，今年19歲，是瀋陽某醫學院學生，此次趕往上海，是為了捐獻造血幹細胞，挽救一名急性白血病患兒的生命。

蔡東明與乘務員合影，感謝南航北方分公司一路幫助。（取材自杭州日報）

登機後知道飛機為自己一個人滑回來的，全飛機的人都在等他，蔡東明感到很內疚。他主動找到乘務長，詳細說明了自己的情況，並通過客艙廣播向全體旅客解釋原因並致歉。旅客們紛紛對蔡東明的志願捐獻行為表示讚賞。

蔡東明表示，去年報名成為造血幹細胞捐獻志願者，日前接到上海通知，他與一名急性白血病患兒匹配成功，通知他到上海接受骨髓配型。

正在通遼某醫院實習的蔡東明馬不停蹄地趕往瀋陽搭機，由於害怕誤點他求助瀋陽交警，交警駕駛警車為他乘坐的出租車 開路，他又聯絡上了南航，終於完成了這件「不可能的任務」。