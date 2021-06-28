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揭同業亂收費黑幕…醫師：治療腫瘤月花2000就夠

中國新聞組／北京28日電
北醫三院腫瘤內科醫師張煜。（取材自知乎）
北醫三院腫瘤內科醫師張煜。（取材自知乎）

此前揭發當前腫瘤治療亂收費黑幕的北京大學第三醫院（北醫三院）腫瘤內科醫師張煜，日前在網上連發兩篇文章，稱多數晚期腫瘤患者的治療費用每月2000元（人民幣，下同，約309美元）就足夠，並呼籲患者要提防不良醫師將其當作小白鼠，再次引起醫療圈關注。

健康時報報導，張煜指出，目前許多藥物價格一降再降，比如國產PD-1卡瑞利珠單抗以往每支自費1萬9800元（約3064美元），現在每支2928元（約453美元），並且在多種實體瘤比如肺腺癌可以報銷，患者家庭的經濟負擔明顯下降，因此，更多人能看得起病了。

由於癌症依舊是花費較大的疾病，再加上有過度檢查和治療，因此，腫瘤患者要識別和避免過度治療甚至錯誤治療的花費。

來源：YouTube

張煜表示，絕大多數晚期腫瘤都難以治癒，主要目的都是延長生存期，提高生存質量，中位生存期一般在一到三年之間。晚期腫瘤患者的花費和生存時間有關，通常是活得越久，花費越高。

張煜表示，如果將月治療費用分為五個等級，A：2000元／月以下，B：2000-5000元／月，C：5000-10000元／月，D： 1萬-5萬／月，E： 5萬以上／月。

月費用越高，可使用的治療方案也就更多。但是對於大部分人，尤其是一些經濟條件不好的晚期腫瘤患者，月花費在2000元以內就可以完成標準方案，取得不錯的療效。

張煜強調，高額的花費有時並不是必須的，可能存在過度治療。他建議，對於大多數腫瘤類型，盡量先按照A、B的等級來花，不超過C，就能夠讓晚期患者接受到相當不錯質量的醫療。另外，有時候E級和A級的差別其實不大，合適的時期選擇合適的藥物更重要，而不是一味的使用昂貴的藥物。

除了治療費用，張煜還對「部分高危復發的術後病人，可以不按照指南走，除了化療，可以更激進的聯合靶向或免疫治療以減少復發轉移」的觀點進行駁斥，稱這種行為是把患者當成小白鼠。必要時建議再找另外一位醫師諮詢。

北醫三院。（取材自小時新聞）
北醫三院。（取材自小時新聞）

腫瘤 北京 癌症

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