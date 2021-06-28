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四川一窩蛇不怕人 大方曬太陽成網紅

中國新聞組／北京28日電
四川省阿壩州小金縣小水溝村一座橋邊的這窩蛇成了網紅。（取材自極目新聞）
四川省阿壩州小金縣小水溝村一座橋邊的這窩蛇成了網紅。（取材自極目新聞）

四川省阿壩州小金縣小水溝村一座橋邊，最近出現了一窩蛇，牠們盤在岩石上曬太陽，即使周圍有人也不怕。自從視頻被人發上網後，這窩蛇瞬間變成網紅，每天有許多人來到橋邊，專程來看蛇。

極目新聞報導，小水溝村地處海拔約2000米的大山中，這窩蛇就生活在一座小橋邊。視頻中，這窩蛇或是蜷在岩石上，或是在雜草叢中爬行，或是成雙成對，或是一蛇獨行。

四川省阿壩州小金縣小水溝村一座橋邊的這窩蛇成了網紅。（取材自極目新聞）
四川省阿壩州小金縣小水溝村一座橋邊的這窩蛇成了網紅。（取材自極目新聞）

村民表示，這窩蛇在當地生活較長時間，去年夏初，就被人看到牠們偶爾出來曬太陽。今年蛇出現的頻率更高，幾乎天天可見，多的時候一天可以看見五、六條同時現身，大的蛇約有兩米長，和人的小臂一樣粗。這些蛇並不怕人，即使橋上人來人往，牠們既不跑也不怕。人們覺得新奇，所以有人就拍了視頻發到了網上。

有村民認為這些蛇有靈性，牠們不但不怕人，而且蛇窩旁邊就是民居，但牠們從不進居民家裡去。另外，當地傳說蛇是龍的化身，老人們則說這些蛇是在護橋，有了這些傳說加成，讓蛇成了網紅。不僅周邊村鎮的人來看蛇，甚至還有人從成都來看，每天平均有幾百人。

最近，因為看蛇的人太多，村裡怕人站在橋邊發生意外，還用鋼索等加高了小橋的護欄。

這什麼蛇不太怕人？專家稱，牠們可能因為長期生活在那裡，對人的氣味熟悉了，知道不會騷擾牠，所以有了安全感，不肯輕易挪窩。

每天都有人專程來看這窩蛇，小橋上不少人攜家帶口在拍蛇的視頻。（取材自極目新聞）
每天都有人專程來看這窩蛇，小橋上不少人攜家帶口在拍蛇的視頻。（取材自極目新聞）

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