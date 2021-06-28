618購物節 外媒：中國人的偏好變了

本土品牌漸受中國消費者重視。（英國金融時報報導截圖）

近兩個禮拜的「618」購物節結束了，外媒發現，中國 本土品牌越來越受到消費者青睞，有超過外國品牌之勢。

英國金融時報指出，在中國，諸如可口可樂 、歐萊雅等一眾擁有百年歷史的外國大牌一直擁有強大優勢，但社交媒體營銷和供應鏈優化正推動了中國初創企業的增長，對外國品牌構成威脅。

「這一轉變在618購物節上得到凸顯。」報導援引阿里巴巴發布數據，舉例稱，中國本土品牌嬰兒護理用品的銷量已經超過了寶潔集團的幫寶適（Pampers）。

金融時報還稱，中國本土品牌的「彎道超車」並不是個例。在去年雙十一期間，中國飲料品牌「元氣森林」的線上銷售額超過可口可樂和百事可樂；同樣在雙十一，美妝品牌「完美日記」超過了美寶蓮和雅詩蘭黛；2019年，零食品牌「三只松鼠」超過了雀巢。

「過去，外國品牌代表著優越的西方生活方式，在中國市場擁有優勢。但現在，中國消費者對『中國風』（China style）更有信心了。」中國風險投資 基金「華創資本」投資經理餘躍這麼說道。

金融時報表示，在中國，外國產品以往一直被視為更安全、質量更高，但如今中國品牌的領先地位給越來越依賴中國尋求增長的跨國公司帶來了巨大挑戰。

分析公司Launchmetrics亞太區營銷副總裁伊利亞·惠利（Elijah Whaley）稱：「下一個十年將是中國品牌的十年。在中國日益增長的消費市場上，國產品牌將占據很大份額。」

分析人士表示，中國本土品牌最近的成功很大程度上要歸功於在營銷上的巨額投資，尤其是在社交媒體上。根據Launchmetrics的數據，營銷支出可能占中國消費類初創企業支出的60%以上，而外國品牌在中國的這一比例為15%至25%。

此外，金融時報還認為，一些網路紅人和社交平台的訊息也在影響著中國年輕消費者的消費選擇。