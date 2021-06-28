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曾救華為 「改革老人」高尚全辭世

中國新聞組／北京28日電
高尚全27日下午在北京協和醫院辭世。（取材自中新網）
高尚全27日下午在北京協和醫院辭世。（取材自中新網）

前國家體改委副主任、中國經濟體制改革研究會前會長，「改革老人」高尚全27日下午在北京協和醫院辭世，享年92歲。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，高尚全生前以改革為志業，稱改革是他一生的追求，也是他一生的牽掛。他生前有關改革言論多有突破官方意識形態的禁錮，強調普世價值，認為市場機制、憲政、法治都是人類發展當中得出來的一般規律，是人類的文明成果，並非資本主義所獨有，應給予借鑒和吸收。

北京青年報報導，高尚全曾仗義執言「拯救」華為

1997年，高尚全在參加中共15大報告起草時，有人給中央寫信「舉報」華為科技公司，說它姓「資」不姓「社」。理由是：華為國家沒有投資，是非公有制企業，又搞了職工持股，背離了社會主義方向。

之後，高尚全主動提出去深圳實地調研。

調研的結果令他很興奮。華為的創始人任正非以人民幣2.1萬元起步，國家沒有投入一分錢，企業卻給國家創造了巨大的稅收和財富，解決了十幾萬人的就業，職工也分享到了發展的成果。這樣的企業，應該是改革的典型啊！怎麼不姓「社」呢？高尚全認為，它恰恰「回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題」。

後來，中共15五大報告中明確提出的「勞動者的勞動聯合和勞動者的資本聯合為主的新型集體經濟，尤其要提倡和鼓勵」，其中就有來自華為的啟示。

華為 北京 中共

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