鍾南山：保護力近60%，國產疫苗對Delta有效

中國工程院院士鍾南山表示，中國的疫苗很安全，目前在逾20個國家均未出現重大事故。(中新社)

廣東經歷中國 首波Delta變異病毒株感染。抗疫專家鍾南山 說，Delta傳播重症的病人多為老年人，同時也有孩子。因此，這兩組人群應加強接種。另外，他稱國產疫苗對變異毒株有效，對預防發病的保護力近60%，這一點在實戰資料中得到印證。

央視新聞報導，鍾南山25日表示，此次廣州在疫情應對方面，通過迅速鎖定感染源，精準查清傳播鏈，更新「密接」概念等科學應對舉措，疫情在一個月內受控，顯示中國應對Delta變種病毒社區感染的第一階段戰「疫」中，取得了階段性的成果。

鍾南山再次呼籲加速接種疫苗，他以廣東省的疫情分析，對已經接種中國製兩劑疫苗的密切接觸者，對預防發病的保護力近60%，預防肺炎的保護力近80%，沒有患者轉為重症和危重症。

鍾南山說，Delta變異毒株傳播的早期的不到10天之內已有五代的傳播，其傳播指數達到4.04-5.0，如果完全沒有防控，在同一時期內，廣州地區將有730萬人受到感染。

他認為「密切接觸者」這個概念要改變了。以往認為發病前兩天的家人、同辦公室、1公尺之內一起吃飯或開會的人是密切接觸者，現在應改為「在同一空間、同一單位、同一建築，在發病前4天吃飯、開會等」，據此管控，並重點檢測 密切接觸者。

此外，官方通過大數據，將曾到過高危險區的人群給予健康碼「黃碼」標誌，對於與病例同時段在密閉或通風不良場所、周圍250公尺範圍內停留1小時以上人員賦予「黃碼」，要求他們在24小時內完成核酸檢測，檢測頻率也加強為3天2檢或7天3檢。

報導指出，由於深圳和廣州接納了全中國近80%的國際入境人員，今後輸入引起的感染可能還會不斷出現，鍾南山透露，廣州市政府正計畫建立「廣州國際健康驛站」，占地25萬平方公尺，共設置5000個獨立房間。深圳也準備建立類似機構，這樣可大大減少境外移入感染的可能性。