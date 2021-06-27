瘋狂核酸26天 廣州芳村切斷傳播鏈、戰勝Delta

出急診的芳村醫院醫師。(取材自澎湃新聞)

新冠病毒Delta變異株肆虐多國，也讓廣州「核心疫區」荔灣芳村度過了「驚心26天」。芳村歷經6到10次「瘋狂的核酸檢測 」，以及多次的封閉管理才終於解封，成功戰勝Delta變異株。專家分析，此次芳村防控疫情 未採取整體升級，而是得力於「分級分類」的獨特模式，才能壓住了星星之火，得以迅速切斷傳播鏈。

送貨中的無人駕駛小巴。(取材自澎湃新聞)

澎湃新聞報導，自5月21日報告首例確診病例以來，廣州累計報告了153例感染者，其中荔灣區 確診125例，兩個高風險街道均在荔灣的南片區芳村。5月29日起，芳村多條街道實施管控措施，每戶僅限1人出行；4日，荔灣區再度強化管控，芳村只進不出。

報導引述一名住芳村的高三女生崔曉琪（化名）說，5月25日深夜，居委會的人敲門要她們一家去做核酸檢測，才知她家對門的小學生得了新冠。5月26日，她家所在的荔灣芳村片區白鶴洞街鶴園小區開始封閉。5月29日，廣州單日新增本土感染者達到12人，廣州正式進入戰疫狀態。

無人駕駛出租車視角，看封閉中空無一人的廣鋼新城。(取材自澎湃新聞)

「的姐」蘭姐住的海龍街封了，她在出租車上住了20多天，每晚睡在車後座上，到公廁洗澡，期間還曾送荔灣封控區的考生去高考。也就是在官方妥善安排出租車和大客車的接送下，廣州5.49萬考生，沒有1人因疫情退出高考。

15日，廣州出現此輪疫情的首個「零新增」的消息傳來，當地醫護人員回想起芳村加強管控後的肅殺情形，忍不住淚眼汪汪。這天，街上有人放起了「海闊天空」。

17日，芳村第一次部分「鬆綁」。「鬆綁」基礎在從5月21日出現第一例病例以來，芳村至少經歷了6次篩查，中南街篩查了10次、白鶴洞街篩查9次，自13日以來，結果均為陰性。荔灣區的瘋狂核酸就像廣州瘋狂核酸的一個縮影。廣州常住人口為1867萬餘人，而在4日至6日，廣州就做了1869.67萬人份的核酸，相當於3天就完成了全市人口的核酸採樣。

激戰26天，芳村於24日解封。廣東藥科大學公共衛生學院教授陳思東表示，疫情初期，有人曾提出應整體提高廣州市疫情應急響應等級，但廣州整體封控代價太大，不如分級分類，「關鍵是要壓住重點區域的『星星之火』，控制傳染源，切斷傳播鏈。」分級分類的防控，也成為此次廣州戰疫形成的獨特模式。

陳思東表示，此次廣州市疫情能較快速得到控制，主要得益於三個因素：快速準確的流調，及時對各個不同程度風險點分層分類管控，以及廣州市全民多次動態更新的核酸篩查。「廣州在篩查了1600多萬人份時，查出了33份陽性，如果這些病例沒能及早發現，精準控制，星星之火就可能燎原，疫情將難以控制。」