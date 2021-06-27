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又一幅… 粵小伙手繪廣州「戰疫上河圖」 記錄醫護付出

中國新聞組／北京27日電
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）

廣東青年陳志杰日前花費五天時間，模擬「清明上河圖」的表現手法，創作「核酸檢測上河圖」，最近他再度分享新作，耗時六天畫出廣州版「戰疫上河圖」，以此記錄醫護人員、社區工作者、志願者等群體的辛勤付出。

香港01報導，陳志杰表示，這次風格依舊延續「清明上河圖」的表現手法，但增加了高考保障、科技戰疫等內容，細心描繪500多個人物及24個場景，更加全面地展現了廣州在過去一個月內抗擊新冠肺炎疫情的情景。

陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取...
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）

陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取...
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）

陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取...
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）

畫中不僅可見「小蠻腰」、永慶坊、中山紀念堂、中山大學等廣州標誌性建築，還有脫掉防護服全身濕透的醫務人員、醫院隔離病房內的考場、「一對一」接送隔離考點高考生的專車、交警維持秩序、醫護為考生加油、高科技助力戰疫等場景。

陳志杰表示，均取材於真實事件，細節更豐富，故事性更強。陳志杰說，廣州珠江與佛山東平河相連，將兩幅「上河圖」進行拼接，可構成總長2.7米、寬0.75米的「清明上河圖」，用來收藏「同心戰疫」的難忘記憶。

陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取...
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）

陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取...
陳志杰手繪的廣州版「戰疫上河圖」，記錄醫護人員、社區工作者、志願者等的付出。（取材自央視新聞）

2015年在廣州大學畢業的陳志杰到佛山從事美術教育工作，被問及創作這組畫作的出發點時，陳志杰說，「為了記錄醫務人員、社區工作者、志願者等群體的辛勤付出，同時呼籲大家配合疫情防控，提高安全防範意識。」

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