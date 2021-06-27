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百元坐船遊北京 京杭大運河北京段通航

中國新聞組／北京27日電
京杭大運河北京段全線旅遊通航。(取材自北京青年報)
京杭大運河北京段全線旅遊通航。(取材自北京青年報)

京杭大運河北京段26日舉行通航儀式，40公里河道迎來旅遊通航，推出短線、長線和夜航線3條線路供遊客選擇，票價從100元人民幣到180元人民幣不等，航行時間為1小時至7小時。

京杭大運河北運河廊坊段香河中心碼頭。(中新網)
京杭大運河北運河廊坊段香河中心碼頭。(中新網)

這是北京市第一次出現航道和航運，遊客可飽覽大運河北京段全線旖旎風光。目前，大運河河北廊坊段也與北京段同步分段試通航，明年與河北省廊坊市香河縣連通後，還會第一次出現跨省際的水路運輸。

北京青年報報導，北京市位於京杭大運河最北端，市水務局、市交通委、通州區政府聯合製定了大運河全線旅遊通航工作方案，在相關部門的共同推動下，2019年10月3日大運河通州城市段11.4公里河道已正式實現旅遊通航。

北京市水務局負責實施的北運河綜合治理項目及甘棠船閘、榆林莊船閘建設項目已完工，並完成船閘帶水測試和船舶過閘測試，全面通過系統調試運行。

京杭大運河北京段全線旅遊通航，圖為遊船停靠在北京市通州區甘棠船閘內。 (新華社)
京杭大運河北京段全線旅遊通航，圖為遊船停靠在北京市通州區甘棠船閘內。 (新華社)

水務建設管理事務中心主任薛文政指出，透過北運河綜合治理工程對北運河甘棠閘至市界段28.7公里主河槽進行了疏挖，將河道拓寬至140米至180米，並加高了堤防，建設了避險平台、濱水護河通道及堤頂綠道等，實施了景觀綠化，在提高北運河防洪排澇標準的同時，將全面保障通航安全。

與此同時，為了保障遊船通過，市水務部門還對甘棠閘、榆林莊閘進行了改建，在河道一側增加船閘供遊船通過。甘棠船閘及榆林莊船閘均為雙線船閘，最多可雙向通行8艘遊船，通過合理運行調度可以滿足遠期客運量250萬人次的需求。

京杭大運河北京段舉行通航儀式，首航遊船上的體驗者揮舞國旗。(中新社)
京杭大運河北京段舉行通航儀式，首航遊船上的體驗者揮舞國旗。(中新社)
京杭大運河北京段全線旅遊通航，圖為遊船行駛在京杭大運河北京段。 (新華社)
京杭大運河北京段全線旅遊通航，圖為遊船行駛在京杭大運河北京段。 (新華社)

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