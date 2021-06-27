浙收廢品大叔畫出千幅油畫 網讚：收的是廢品 畫的是精華

位光明收了18年的廢品，因為畫得一手好畫在網絡暴紅。（取材自杭州日報）

浙江一名「陋室畫家」近日在網路上一夕暴紅，49歲的位光明平時從事廢品收購，喜歡畫畫的他，除了外出做回收工作，其餘時間大多蝸居在15平方米出租房內自學油畫，至今已累積上千幅作品。

杭州日報報導，位光明收了18年的廢品，外人很難將他與畫油畫勾聯起來，他因為畫得一手好畫，自拍抖音 分享作品而暴紅。位光明從床尾的箱子上隨手拿下幾本世界名畫賞析，「我沒啥套路，基本上都是看這些畫自學的。」

位光明蝸居在紹興市越城區一處15平方米的出租房內。（取材自杭州日報）

位光明的小房間裡掛滿了作品。（取材自杭州日報）

說是沒「套路」，但出租房的牆上卻記錄下了他的努力，顏色配比圖、調色方法口訣、畫家手法特點……還有一大塊乾結的調色痕跡。屋裡像樣的「家具」是今年剛買的畫架，花了200元。左手夢想，右手生活，「網紅」對於曾經的位光明來說，想都沒想過。

位光明說，「收廢品的收入很穩定，每個月有人民幣四、五千，畫畫每個月能有五、六千呢！」他表示，目前對自己的收入很滿意，每個月除了留下一、兩千塊錢開支、買畫筆顏料，其餘的錢都寄回家。

位光明的油畫都是自學而來。（取材自杭州日報）

位光明的作品。（取材自杭州日報）

位光明的作品。（取材自杭州日報）

據報導，位光明走紅以後，身邊也有人和他說起過，可以適當漲價了，甚至有人慕名前來買畫。但位光明說，「我現在的水平算是剛入門， 我希望油畫師讓普羅大眾都能喜歡得起的，特別是身邊的工薪階層，如果漲價了，很多人都要被拒之門外。 」

位光明心中還有一個夢想，就是進美術館 看看，但他怕穿著「寒酸」被保安攔下來。「希望有一天，我能不單純為賣畫而作畫，我想能真正地用心去創作。」位光明說。

許多網友被他的生活態度感動，稱讚位光明「有夢想誰都了不起！」、「收的是廢品、畫的是精華」。