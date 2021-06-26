各校爭曬巧思！清華錄取通知書 立體二校門超科技

清華大學錄取通知書的外殼材質和立體二校門都進行了全新升級。（視頻截圖）

「祝願每一個閃閃發光的少年，都能破壁追光、圓夢清華！」全新的清華大學立體錄取通知書已經製作完成，等待填寫信息寄送；今年，在外殼材質和立體二校門全面升級，採激光雕刻、手工拼插，顏色更加亮麗持久，立體結構更加穩固。

新京報報導，2018年起，清華大學立體二校門錄取通知書紅遍網路。一座獨具科技感的微型「二校門」，在打開錄取通知書的那一刻，躍然紙上。「二校門」是清華大學的標誌性建築，始建於1909年，見證了清華大學的百年傳奇。

除了清華大學升級了的立體通知書，各大高校也紛紛曬起通知書。據生活報報導，南開大學以南開的校色青蓮紫做底色，拉動通知書內頁，就能共賞南開園內日月交相輝映。隨通知書一併寄出的還有一個荷包，兩粒來自嘉興的蓮花種子，一枚「不負韶華」的書籤，並有一封90歲的工程院院士、新中國 成立後南開大學畢業的第一名研究生李正名激勵學子的信。

南開大學錄取通知書以南開的校色青蓮紫做底色，拉動通知書內頁，就能共賞南開園內日月交相輝映。（取材自生活報）

2021年天津大學星空版本科生錄取通知書上，無數夜光閃耀的星星，織成開合處一顆可溫感變色並閃耀開啟的「天津大學星」，寓意著與天大簽訂了一份「星河之約」，願學子努力在未來成為燦爛星河中一顆閃耀的新星。

2021年天津大學星空版本科生錄取通知書星意滿滿。（取材自生活報）

陝西師範大學毛筆手寫錄取通知書也值得珍藏，許你飽含中華文化之情的「成人禮」。而中國海洋大學的錄取通知書開合部位以古文「水」字中間的曲線為形狀，整個「水」字和學校名稱都做成了燙藍金工藝；腰封的水浪波紋，可以讓人聯想到大海波濤。

哈爾濱工業大學會發光的錄取通知書，其主視覺運用了鐳射材質的呈現特點。這種材質表面不發光，但在光的照射下，每一個角度都會呈現出不同的色彩期待雲集在哈工大的學子們，在未來的求學路中都能施展自己的才華，創造出屬於自己的璀璨人生。

哈爾濱工業大學會發光的錄取通知書，在光的照射下，每一個角度都會呈現出不同的色彩。（取材自生活報）

看過這些獨特的通知書，網民紛紛表示好好看，美炸了，非常的羨慕。也有網民表示「代入感太強，我覺得我已經被錄取了。」