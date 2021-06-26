我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

邁阿密急尋40年大樓崩塌原因 與「剝落問題」有關？

生平頭一次 74歲老母坐兒貨車 看花花世界

中國新聞組╱北京26日電
秦新勝跑車拉貨時，母親劉秀蓮就坐在副駕駛座一路跟隨。（取材自新京報）
秦新勝跑車拉貨時，母親劉秀蓮就坐在副駕駛座一路跟隨。（取材自新京報）

河南婦女劉秀蓮74歲那年第一次跨出老家的村子，生平第一次看到飛機。29年前，因為一頭被偷走的母牛，劉秀蓮患上精神分裂症。今年初老伴突發疾病去世，劉秀蓮便坐上兒子駕駛的卡車，開始探索花花世界，成為一名大齡「鄭漂」；兒子則說：「母親在身邊就是最大的幸福！」

新京報報導，劉秀蓮有個兒子秦新勝，今年41歲，是專職的貨車司機。今年初因為父親過世，秦新勝便把母親接來同住。3月3日是劉秀蓮第一次跨出村子，以前的世界對她而言，就是老家村子那麼大。坐在兒子卡車的副駕駛座，劉秀蓮第一次看到高鐵，但她堅持是「電火箭」，而第一次看到的藍色尾翼和紅色尾翼飛機，也在她眼中成了「藍尾巴魚」和「紅尾巴魚」。

報導指出，在車上的大部分時間，劉秀蓮總是嘟嘟囔囔的，這是精神分裂症患者常見的臨床症狀。秦新勝說，29年前家裡養了一頭懷孕的母牛，家裡十幾畝地都指著這頭牛，但牛卻丟了，自此，母親也就病了，被確診為精神分裂症。生病後的母親變得像小孩一樣，吃藥也要人哄著。

帶著母親開車，秦新勝長途單肯定是不能跑了，訂單變得不穩定。秦新勝偶爾和卸貨的師傅說話，也總是透過卡車後視鏡遠遠地盯著母親：「我是她的保鑣，她在哪兒我在哪兒。」

今年3月以來，秦新勝在短視頻平台上記錄帶著母親開貨車的經歷。經媒體報導後，有人稱他是「大孝子」。有次他帶著母親下高速買東西時，一個賣粽子的女孩子認出了他。母親愛吃甜的，對方往粽子裡加了好多糖，還為他「點讚」。

報導說，秦新勝說自己12歲時母親就病了，可能自己也「缺乏母愛」，帶著母親跑車後，他感受到缺失多年的母愛。秦新勝記得，有一次他帶母親去市裡面接女兒，看著路邊閃過的霓虹燈，母親發出感嘆：「這一晚上用多少電啊？」女兒告訴她：「奶奶，這就是你說的花花世界啊！」

秦新勝給母親看自己拍的視頻。（取材自新京報）
秦新勝給母親看自己拍的視頻。（取材自新京報）

上一則

中國去年成功帶回的「月球土壤」 香港27日起亮相

延伸閱讀

洛城10號高速路大卡車逆向竄逃 警陸空開火1死

洛城10號高速路大卡車逆向竄逃 警陸空開火1死
卡車載貨過高撞塌人行天橋 DC-295部分路段雙向封閉

卡車載貨過高撞塌人行天橋 DC-295部分路段雙向封閉
南加10號公路大卡車逆向行駛 警方追捕後開槍一死

南加10號公路大卡車逆向行駛 警方追捕後開槍一死
至少6人受傷 華府人行天橋坍塌 卡車柴油洩漏

至少6人受傷 華府人行天橋坍塌 卡車柴油洩漏

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

2021-06-20 00:42
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿
邁阿密海景公寓坍塌 至少4死…逾159人失蹤 凶多吉少

邁阿密海景公寓坍塌 至少4死…逾159人失蹤 凶多吉少