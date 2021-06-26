生平頭一次 74歲老母坐兒貨車 看花花世界

秦新勝跑車拉貨時，母親劉秀蓮就坐在副駕駛座一路跟隨。（取材自新京報）

河南婦女劉秀蓮74歲那年第一次跨出老家的村子，生平第一次看到飛機。29年前，因為一頭被偷走的母牛，劉秀蓮患上精神分裂症。今年初老伴突發疾病去世，劉秀蓮便坐上兒子駕駛的卡車，開始探索花花世界，成為一名大齡「鄭漂」；兒子則說：「母親在身邊就是最大的幸福！」

新京報報導，劉秀蓮有個兒子秦新勝，今年41歲，是專職的貨車司機。今年初因為父親過世，秦新勝便把母親接來同住。3月3日是劉秀蓮第一次跨出村子，以前的世界對她而言，就是老家村子那麼大。坐在兒子卡車的副駕駛座，劉秀蓮第一次看到高鐵，但她堅持是「電火箭」，而第一次看到的藍色尾翼和紅色尾翼飛機，也在她眼中成了「藍尾巴魚」和「紅尾巴魚」。

報導指出，在車上的大部分時間，劉秀蓮總是嘟嘟囔囔的，這是精神分裂症患者常見的臨床症狀。秦新勝說，29年前家裡養了一頭懷孕的母牛，家裡十幾畝地都指著這頭牛，但牛卻丟了，自此，母親也就病了，被確診為精神分裂症。生病後的母親變得像小孩一樣，吃藥也要人哄著。

帶著母親開車，秦新勝長途單肯定是不能跑了，訂單變得不穩定。秦新勝偶爾和卸貨的師傅說話，也總是透過卡車後視鏡遠遠地盯著母親：「我是她的保鑣，她在哪兒我在哪兒。」

今年3月以來，秦新勝在短視頻平台上記錄帶著母親開貨車的經歷。經媒體報導後，有人稱他是「大孝子」。有次他帶著母親下高速買東西時，一個賣粽子的女孩子認出了他。母親愛吃甜的，對方往粽子裡加了好多糖，還為他「點讚」。

報導說，秦新勝說自己12歲時母親就病了，可能自己也「缺乏母愛」，帶著母親跑車後，他感受到缺失多年的母愛。秦新勝記得，有一次他帶母親去市裡面接女兒，看著路邊閃過的霓虹燈，母親發出感嘆：「這一晚上用多少電啊？」女兒告訴她：「奶奶，這就是你說的花花世界啊！」