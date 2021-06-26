中白皮書發表新型政黨制 8+1是「能抓老鼠的好貓」

6月25日，國務院新聞辦發表「中國新型政黨制度」白皮書。（新華社）

國務院新聞辦25日發表「中國 新型政黨制度」白皮書，稱中國共產黨和八個民主黨 派，以及無黨派人士風雨同舟、共同奮鬥，形成親密合作的關係。中央統戰部副部長許又聲表示，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。但外媒認為，目前的民主黨派不具備獨立政黨地位，沒有監督制衡的作用。

綜合媒體報導，白皮書說，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是中國的一項基本政治制度。這一制度既植根中國土壤、彰顯中國智慧，又積極借鑒和吸收人類政治文明優秀成果，是中國新型政黨制度。

中央統戰部副部長、新聞發言人許又聲表示，中國實行中共 領導的多黨合作和政治協商制度，基本特徵是共產黨領導和執政，多黨派合作和參政。中共作為執政黨是中國特色社會主義的領導核心，八個民主黨派接受中共領導，並與中共密切合作，形容參政黨是中共好參謀、好幫手、好同事。

他指出，中國改革開放總設計師鄧小平一句名言，叫「不管黑貓白貓，能抓住老鼠就是好貓」。而70多年來，中國的輝煌業績充分證明，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。

許又聲並稱，中國新型政黨制度日漸成熟，但不會停止探索前進的腳步，白皮書是宣告，中國將繼續借鑒和吸收人類政治文明的有益成果，但絕不會照搬照抄別國政黨制度模式，也不會將中國政黨制度的模式強加於其他國家。

對於外界好奇何為「無黨派人士」？中央統戰部研究室主任張健說，無黨派人士是一個政治概念，也是一個政治身分，並不是所有無黨無派的知識分子都是無黨派人士，承擔重要的職能，包括參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商。

另據自由亞洲電台報導，曾因組建中國民主黨，被判刑9年的北京異議人士查建國說，中共領導下的多黨只是1949年前就已存在的八個黨，建政後不准成立新黨。

「這八個政黨的領導、經費以及發展黨員的範圍都受到共產黨的嚴格控制，他們對共產黨沒有監督作用的。這八個黨對共產黨來說，只有參謀的作用、諮詢的作用，沒有監督制衡的作用。」他說。

澳洲雪梨科技大學中國研究教授馮崇義指出，中共在七一黨慶前夕，發表有新型政黨制度的白皮書，僅是一個常規動作，別無新意。他說，目前的民主黨派不具備獨立政黨地位，因此不算是政黨。