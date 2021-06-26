我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

「柳葉刀」新冠委員會：世衛赴華專家退出溯源調查

中國新聞組／北京26日電

英國權威醫學期刊「柳葉刀」（The Lancet）22日在其官網發表聲明稱，此前與武漢實驗室有著長期合作的彼得·達扎克（Peter Daszak）已「迴避」了新冠病毒委員會關於病毒起源的調查工作。

觀察者網報導，聲明指出，「柳葉刀」新冠病毒委員會的技術工作將由獨立專家進行，這些專家本身並沒有直接參與受到審查的美國中國相關研究活動中。

值得一提的是，此次「迴避」調查工作的彼得·達扎克是世界衛生組織病原體顧問、美國非營利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席，早在2020年12月，他就被「柳葉刀」列為特別工作組的主席。2021年，他又作為世衛組織聯合專家組外方組長趕赴武漢進行病毒溯源調查。

今年2月，彼得·達扎克曾在推特上批評「紐約時報」對新冠溯源工作的不實報導。他說：「這不是我在世界衛生組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感到中國同行們坦率並值得信任。我們（在調查中）得到了重要的新數據，我們也了解了更多關於病毒傳播途徑的信息。」

另據央視新聞此前報導，2020年6月，彼得·達扎克曾在英國衛報撰文呼籲，稱不應對新冠源頭採取陰謀論的態度。

美國 中國 英國

上一則

野貓撿回家 養大才知是保護動物「豹貓」

下一則

6月至少14起重大事故 「平安護航建黨百年」失利

延伸閱讀

7、8大道會議DOT找他人參加 華人轟掩蓋反對聲浪

7、8大道會議DOT找他人參加 華人轟掩蓋反對聲浪
7、8大道改單行道 閉門公聽惹怒華人

7、8大道改單行道 閉門公聽惹怒華人
非洲嗜血巨鱷滅掉小村1成人口 被捕竟獲免死金牌

非洲嗜血巨鱷滅掉小村1成人口 被捕竟獲免死金牌
憂激進派掌權 日落公園社區挺祖尼加

憂激進派掌權 日落公園社區挺祖尼加

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

2021-06-20 00:42
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗