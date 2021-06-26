「柳葉刀」新冠委員會：世衛赴華專家退出溯源調查

英國 權威醫學期刊「柳葉刀」（The Lancet）22日在其官網發表聲明稱，此前與武漢實驗室有著長期合作的彼得·達扎克（Peter Daszak）已「迴避」了新冠病毒委員會關於病毒起源的調查工作。

觀察者網報導，聲明指出，「柳葉刀」新冠病毒委員會的技術工作將由獨立專家進行，這些專家本身並沒有直接參與受到審查的美國 —中國 相關研究活動中。

值得一提的是，此次「迴避」調查工作的彼得·達扎克是世界衛生組織病原體顧問、美國非營利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席，早在2020年12月，他就被「柳葉刀」列為特別工作組的主席。2021年，他又作為世衛組織聯合專家組外方組長趕赴武漢進行病毒溯源調查。

今年2月，彼得·達扎克曾在推特上批評「紐約時報」對新冠溯源工作的不實報導。他說：「這不是我在世界衛生組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感到中國同行們坦率並值得信任。我們（在調查中）得到了重要的新數據，我們也了解了更多關於病毒傳播途徑的信息。」

另據央視新聞此前報導，2020年6月，彼得·達扎克曾在英國衛報撰文呼籲，稱不應對新冠源頭採取陰謀論的態度。