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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

英研究：中國恐2019年10月即有新冠首例

中國新聞組／北京26日電

英媒報導，25日發布的一項新研究顯示，導致新冠肺炎的病毒(COVID-19)可能早在2019年10月就開始在中國傳播，比在武漢確認的第一個病例早兩個月。

路透報導，根據發表在國際學術期刊「公共科學圖書館-病原體」(PLOS Pathogens)上的一篇論文，英國肯特大學的研究人員利用環境保護科學的方法，估計SARS-CoV-2最早出現在2019年10月初至11月中旬。

他們估計，該病毒出現的最有可能的日期是2019年11月17日，到2020年1月可能已經在全球蔓延。

中國第一個新冠確診病例是在2019年12月，與武漢的華南海鮮市場有關。

然而，一些早期的病例與華南海鮮市場沒有已知的關聯，這意味著SARS-CoV-2在到達該市場之前就已經在傳播了。

中國和世界衛生組織(WHO)在3月底發表的一項聯合研究承認，在武漢疫情暴發之前，可能已經有零星的人類感染。

在本周一份以預印本形式公布的報告中，西雅圖福瑞德哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的Jesse Bloom重新復原了被刪除的早期中國新冠病例的基因序列數據。

數據顯示，採自華南市場的樣本並不全然具有SARS-CoV-2的代表性，而且是先前流傳的祖細胞(progenitor)序列的變種，後者散播至中國其他地區。

美國國家衛生研究院(NIH)向路透證實，研究中使用的樣本在2020年3月提交給Sequence Read Archive(SRA)，後來在中國調查人員的要求下被刪除，中國人員表示將更新這些樣本並提交另一個檔案。

批評者表示，這次刪除是中國試圖掩蓋疫情起源的進一步證據。

「科學家為何要求國際數據庫刪除那些能讓我們了解COVID-19如何在武漢開始的關鍵數據？」哈佛大學布洛德研究所(Broad Institute)研究員Alina Chan在推特上寫道。

澳洲科學家24日在「科學報告」期刊上發表的另一項研究，利用基因組數據顯示SARS-CoV-2與人類受體結合的容易程度，遠高於其他物種，這表明它在首次出現時已經適應了人類。

中國 武漢 疫情

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