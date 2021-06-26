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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

專家：防Delta變種病毒重症 中國疫苗有效性可觀

記者林汪靜／北京26日電
中國疾控中心研究員馮子健表示，中國現有的疫苗對Delta變種病毒仍然有可觀的有效性，但保護效果也有所下降。（央視截圖）
中國疾控中心研究員馮子健表示，中國現有的疫苗對Delta變種病毒仍然有可觀的有效性，但保護效果也有所下降。（央視截圖）

中國疾控中心研究員馮子健近日表示，中國現有的疫苗對Delta變種病毒仍然有可觀的有效性，但保護效果也有所下降，比如，在此次廣東疫情中，有個明顯現象，凡打過疫苗的感染者都沒有發生重症，也就是發生重症的感染者都沒有打過疫苗，因此雖保護力下降，但對預防重症是非常有效的。

央視新聞報導，馮子健指出，從一個方面來看，有不少國家，都使用現在疫苗的中和抗體來中和Delta變種毒株，國外也有一些報導，中和效果是有所下降的，有的是三倍下降，有的是四倍下降，或者更多。保護性指標會有百分之幾到10%的下降，像mRNA病毒疫苗，它的保護效力似乎從原來的超過九成，下降到超過八成。

馮子健說，中國的兩種新冠滅活疫苗，都做了中和抗體的中和效力比對，也發現中和的效力有所下降，但仍然具有保護。例如，在此次廣東疫情，可以看到一個非常明顯的現象，就是凡打過疫苗的感染者，都沒有發生重症，換句話說，發生重症的這些感染者，都沒有打過疫苗，所以中國的疫苗對預防重症是非常有效的。

馮子健認為，Delta變種病毒很有可能會接替先前的新冠病毒流行毒株，成為全球主要的流行毒株，特別是這種變種毒株，它的傳播能力和傳染性的增強是有利於病毒生存、有利於病毒散播，因此，下階段它的傳播範圍可能會越來越廣，Delta變種毒株很可能會成為全球更多國家、地區下一個階段疫情傳播中主導的流行毒株。

對付Delta變種病毒，馮子健表示，一方面在疫苗還沒有建立起非常有效的人群免疫屏障這個階段，仍然要堅守現行的公共衛生和社會防控措施，這些措施要被更嚴格執行。

另外一個非常重要的辦法就是要加快疫苗的接種，快速地推動疫苗更廣泛的覆蓋，這樣也會發揮壓制這個病毒傳播的作用，也會有效遏制這個病毒變種的發生。

馮子健還表示，世界衛生組織，也包括中國的疫苗研發企業、研究機構都在推動開展應對新冠病毒變種毒株疫苗的研發工作，主要有兩條路線：第一，生產第二代疫苗，所謂第二代疫苗就是希望能生產出一種疫苗，能夠應對各種變種毒株。第二，生產改進型的疫苗。主要就是在疫苗裡增加或採用新的變種病毒毒株，來做加強免疫，包括重新接種。

疫苗 中國 變種病毒

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