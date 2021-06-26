中國打新冠疫苗突破11億劑次 接種率逾40%

接種兩針後顯示紅色獅子。（取材自微博）

國家衛健委昨天發布數據顯示，截至24日，中國 累計報告接種新冠病毒疫苗 已達11億2064.3萬劑次，接種人數逾6.3億，這意味著全人群疫苗接種率已超過40%，為建立中國群體免疫邁出重要一步。

中國從3月底公布接種數據，接種進度逐步提速。香港中通社報導，從1億到超過2億劑次，用時25天；從2億到突破3億劑次，用時16天；從3億到超4億劑次，用時9天，而從8億到9億劑次，只用了6天。

19日突破10億劑次以來，接種1億劑次僅用了5天。10億到11億劑次也同樣僅用5天，可見中國的疫苗接種速度已可穩定維持在每日約接種2000萬劑次的水平。另據統計，疫情發生前中國常規疫苗接種平均每天100多萬劑次，而新冠疫苗接種最多一天可超過2400萬劑次。

央視新聞引述中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，新冠肺炎的全球大流行一直沒有終止過，最好的一個辦法就是通過疫苗來建立群體免疫，現在中國接種疫苗超過了11億劑次，為建立免疫屏障奠定了基礎。如果接種疫苗越多，接種率越高，對降低新冠變異的速率也有很大的好處。

打完第一針的粵康碼出現藍色獅子。（取材自微博）

專家表示，雖然疫苗全人群的疫苗接種率已經超過40%，但是距離形成免疫屏障或者達到群體免疫還有一定差距，因此在建立免疫屏障之前，公眾仍然需要繼續做好非疫苗的保護措施。

陝西健康碼有兵馬俑「守護」。（取材自微博）

國家衛健委疾控局二級巡視員崔剛表示，下一步將逐步擴展接種的人群，包括一些有基礎病的，包括60歲老人的接種進一步放開。

另香港01報導，各地在接種完新冠疫苗的健康碼 也各有特色。例如廣東市民在接種後，粵康碼上會出現小獅子圖案，官方表示，「舞獅」在粵語的諧音是「冇事」，寓意得到南獅的庇佑，大家都會平安無事，身體健康。四川的健康碼出現過旅行熊貓，遼寧健康碼新增金色盾牌標誌，而在陝西省完成疫苗接種的市民，其健康碼外圍鑲上金色邊框，兩側還有兵馬俑手持盾牌標誌。