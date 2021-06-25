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沒「考上」…54警犬遭拍賣 網友嘆狗生也不易

中國新聞組／北京25日電
警犬拍賣引發網友議論。圖為訓練犬隻現場。（取材自新京報／中國刑警學院官網圖）
警犬拍賣引發網友議論。圖為訓練犬隻現場。（取材自新京報／中國刑警學院官網圖）

中國警犬技術學院日前一則拍賣公告，引發眾多網友圍觀。公告稱54隻沒有選上「警犬」的 犬隻將被拍賣，包括德國牧羊犬、馬犬等六個品種。「沒選上」原因則包括運動能力不強、膽小、體小、年齡大、興奮性低、不咬、外抑制、耳不立等，圍觀網友不禁感嘆「人生難，狗生也不易」。

中國女警與訓練犬。（取材自中新網／中國刑警學院官網圖）
中國女警與訓練犬。（取材自中新網／中國刑警學院官網圖）

新京報報導，54頭警犬括德牧、德荷雜、馬犬、荷牧、荷馬雜、史賓格六個品種，最小的2020年1月生，最大的2018年5月生。淘汰的原因中，運動能力不強、膽小、年齡大很容易理解，但不咬、外抑制、耳不立又是指什麼呢？對此，知名博主、南京市公安局江寧分局的民警王海丁通過微博向網友科普表示，「不咬」指的是撲咬訓練的時候對訓導員指定的目標沒有明顯的撲咬反應。「外抑制」可以理解為「班上最愛開小差的那個」；「耳不立」則是指耳軟骨強度不夠。

王海丁表示，這些「缺陷」是參照警犬標準，大多沒有太大影響。「這些不是淘汰警犬，是不適合做警犬的受訓犬…他們是沒考上的。」他提醒網友購買前要慎重考慮是否能「養牠們一輩子」。網友解讀，「這就像高考失利」。

公告表示，拍賣將以競拍形式進行，起價為人民幣200元，競購人需現場預付保證金300元，每次出價加價為50元及其整數倍。一犬一競，價高者得。公告要求購買者不得棄養，並書面承諾「在認養期間遵守所在地政府關於養犬的規定，文明養犬；對所認養的犬隻承擔相應管理責任，不得轉賣或轉讓；善待認養犬隻，直至自然死亡，如未履行此承諾承擔全部責任。」

拍賣 公安 中國

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