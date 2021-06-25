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中發布人權白皮書 讚減貧、強調「黨的領導」

記者羅印冲／綜合報導
貴州黔南惠水縣龍井村，兩名女子挑著水桶去接水。（新華社）
貴州黔南惠水縣龍井村，兩名女子挑著水桶去接水。（新華社）

國務院新聞辦24日發布《中國共產黨尊重和保障人權的偉大實踐》白皮書，主要著重於減貧方面的成就。其中，提及「共產黨領導」達12次，若加上其餘類似「國家統一領導」的陳述，共計約20餘次，如強調「民族區域自治，是在國家統一領導下的自治」等。

據央視報導，白皮書除前言和結束語外，共分為：為人民解放和幸福而奮鬥、尊重和保障人權的執政方略、築牢人民當家作主的根本制度、促進各項人權全面發展、依法保障公民基本權利、推進世界人權事業發展、豐富發展了人權文明多樣性七個部分。

白皮書指出，100年來，中共堅持人民至上，堅持將人權的普遍性原則與中國實際相結合，堅持生存權、發展權是首要的基本人權，堅持人民幸福生活是最大的人權，堅持促進人的全面發展，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，成功走出了一條中國特色社會主義人權發展道路。

白皮書說，自2009年以來，中國已制定實施3期人權行動計畫，成為世界上為數不多的連續制定人權行動計畫的國家。中國的人權行動計畫已實現與國家發展規畫的對接和統一。持續開展以農村扶貧開發為中心的減貧行動。經過8年持續奮鬥，到2020年底，如期完成新時代脫貧攻堅目標任務，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。

白皮書又說，中國在減貧事業上取得的巨大成就，不僅改寫了中國人權事業發展史，也創造了世界人權保障新奇蹟，提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程減貧目標，對全球減貧貢獻率超過70%。

白皮書強調，100年來，中共堅持走和平發展道路，堅持促進共同發展。堅定維護世界和平，堅持以合作促發展，以發展促人權，積極參與國際人權事務，為全球人權治理貢獻中國智慧、提供中國方案，推動世界人權事業發展，與世界各國一道，共同構建人類命運共同體。

中國 中共 國務院

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