「996」鬆動 快手7月起取消大小周

快手昨天宣布將從7月1日起取消大小周，員工按需加班，公司按照相關規定向員工支付加班工資；大小周在互聯網業界幾乎已成常態，但隨著市場輿論議，「996」的風氣開始鬆動。

快手在給內部的郵件中表示，「癡迷客戶是我們一切工作的根本出發點，在為客戶創造價值的過程中，在重大項目攻堅的團戰中，我們支持按需加班，促進業務生長…我們也真誠希望，每一個快手人都能真正做到快手工作，快樂生活。」

鳳凰科技報導指出，大小周指的是一個星期單休，再下個星期雙休，如此循環，拼多多、字節跳動等互聯網公司均將大小周作為常態。但隨著近期市場輿論對「996」等不符合國家法定工作制度的加班方式多持負面態度，一些公司開始嘗試回歸正常工作制度。今年1月起，快手也開始試運行大小周，經過半年試運行之後決定取消。

此前，騰訊旗下光子工作室群宣布從6月14日開始，實行新的加班機制，設立周三健康日，要求員工在健康日6時準時下班，其餘工作日不晚於晚上9時離開辦公區域，相關消息一度登上微博熱搜。

據Tech星球報導，至於字節跳動面對員工的疑慮，CEO梁汝波公布調研結果，三分之一的人不支持取消大小周，三分之一的人支持。目前，關於是否取消大小周暫時還沒有結論。

快手23日與中央廣播電視總台在北京 舉辦的聯合發布會，宣布雙方達成2020年東京奧運 會及2022年北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會持權轉播商。會上，快手CEO宿華透露：「快手全球月活躍用戶數達到10億。」不過，快手的股價 截止23日每股為191.5港元(約159.4元人民幣、24.7美元)，相比3月的417港元，股價跌了超50%；從上市破發到現在，快手的股價已經縮水幾乎一半了。