6天本土零確診 廣州50萬人解封 民眾放爆竹慶祝

廣州24日宣布解封，近50萬人恢復正常的生活和工作。(新華社)

自5月廣州、深圳爆發新冠病情以來，廣州截至24日已連續6天沒有新增本土確診病例，廣州本輪疫情 的「重災區」荔灣區 芳村片區除鶴園小區外，昨天宣布解封，近50萬人恢復正常的生活和工作，民眾紛紛上街拉橫幅、放爆竹慶祝。深圳也在連續17天零新增的這天，宣布疫情處置工作已取得階段性勝利。

中新網報導，自5月21日廣州荔灣區本土新增1例確診病例、深圳鹽田區發現1例確診病例，廣東省暴發新一輪疫情。5月29日，荔灣區部分區域實行封閉管理。國務院 聯防聯控機制綜合組廣東工作組專家昨天表示，經過一個多月的抗疫，廣州「5·21」疫情、深圳「5·21」疫情的社會面風險都已經得到控制。

隨著疫情得到控制，廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部昨天宣布，荔灣芳村片區（鶴園小區除外）恢復對外人員和交通通行。香港文匯報報導，廣州本輪疫情中，全市80%以上的感染個案來自該片區。不過自本月中下旬開始，芳村地區只有零星感染個案，且均在白鶴洞街道鶴園小區。23日，荔灣開展了第七輪全員核酸檢測，結果顯示無一陽性案例，這成為解封的關鍵依據。

24日下午2時20分起，本輪疫情中廣州最大的封控封閉區芳村片區正式解封，地鐵、巴士、出租車全面恢復運營，私家車可以進出主城區。「終於解封啦！」民眾歡喜出門上街慶祝，有人拉橫幅感謝醫護人員，有人放爆竹慶祝，還有許多車主駕車出去「溜圈」，大批市民到交通管制點鶴洞大橋、珠江隧道等地，見證解封一刻。

報導說，位於芳村片區的中海花灣壹號響起了陣陣禮炮聲，彩條紛紛落下，居民歡呼；車主溫先生形容心情「就像鳥出籠，馬在草原上狂奔」、「我要一腳油門踩到底，20多天沒上班了，現在去上班，特別興奮。」一名20多天沒有接單的外賣小哥小李說，「我一直待在家裡，每一天都是煎熬。現在解封了可以上崗，保住了飯碗。」

南方Plus報導，深圳市衛健委副主任常巨平昨天在疫情防控新聞發布會上表示，深圳已經連續17天零新增，平穩度過一個潛伏期，可以判斷此次疫情已經在一個潛伏期得到有效控制。另由於鹽田港區疫情得到控制，鹽田國際集裝箱碼頭24日零時起全面恢復整體操作。

國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組專家表示，目前剩深圳東莞「6·14」疫情仍處於「短兵相接」的鬥法階段。東莞「6·14」疫情的流調溯源工作正在進行中。