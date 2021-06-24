教部嚴禁炒作 高考狀元消失媒體 江西拐彎報喜被刪文

各地高考成績陸續公布，教育部下令嚴禁炒作「高考狀元」。圖為南京市第九中學在高考試場設立象徵祝福的「狀元門」。（中新社）

中國高考 成績23日起陸續公布，因為教育部 下令嚴禁炒作，「高考狀元」今年已從媒體、網路消失。迄今只有廣西媒體報導一名「學霸」拿到高分；江西省撫州市官媒雖然拐個彎發布「考得比較好的兩個人」，但隨即被刪文。

界面新聞、澎湃新聞報導，內蒙古、上海、安徽、江西、廣西、四川、雲南、甘肅、寧夏等9省份，已開放高考成績查詢入口並公布高考分數線，其中廣西、雲南、寧夏、安徽還公布了高考一分一檔表，但均未均未公布文、理各類最高分。

雲南還明確，全省文、理科前50名的考生分數已屏蔽，不提供查詢；要等到進入填報志願階段，這些考生的高考成績，將由學生所在中學通知到學生本人。

江西省撫州市新聞辦公室微信公眾號「撫州發布」日前發文宣布江西高考分數線已出爐，並拐個彎報喜，揭露「考得比較好的兩個人」，分別是南昌某學生在理科拿到708分，贛州某學生在文科拿到674分，避開狀元二字。

「撫州發布」的截圖在網路引發熱傳，網友笑稱這是「上有政策，下有對策」，並讚揚這個官媒小編是人才。但這篇拐彎文沒多久就被刪除。

教育部在官網發文要求，各地要堅持正確教育評價導向，進一步規範高考成績發布和相關宣傳工作，嚴禁相關媒體、培訓機構、中學、個人炒作「高考狀元」、「高考升學率」、「高分考生」、「復讀生」等信息。

對於「高考狀元」今年被消失，許多中國網友在微博相關新聞討論串批評當局矯枉過正，認為這是社會傳統，「不用說狀元，就是家裡出個大學生總得會請幾桌吧」。

有網友質疑「得狀元是什麼丟人的事嗎？為什麼不能炒？每天炒明星吃喝拉撒也不見上邊管管」；還有網友嘆「十年寒窗無人問，一舉中榜不給報」。