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長沙10層樓公寓 28小時蓋好 網驚：房地產的未來？

中國新聞組／北京24日電
10層公寓僅花28小時45分便完工。（視頻截圖）
10層公寓僅花28小時45分便完工。（視頻截圖）

位於湖南長沙市的一棟10層樓高的公寓，利用組合屋的方式只花28小時45分鐘就完工，引來美國CNN報導，消息引發不少人關注「中國速度」。不少中國網友表示，為此感到驕傲。

中國遠大集團採用預製的模塊化設計，層層疊疊地將一個先打造好、類似貨櫃的組合屋單件，透過高度組合的方式，在28小時45分鐘內組合成一棟10樓高的公寓式大樓，作法讓人嘖嘖稱奇。湖南長沙這棟白色建築物的建造過程，還引來美國CNN的報導。

CNN報導中指出，這類的「組合速成屋」的建造方式，近期在中國開始流行，因完工速度快，建造價格也比一般鋼筋水泥大樓便宜許多，有網友認為，這不啻是解決遊民居住問題的方式。

環球網撰文稱，這樣的建造方式讓外國網友也驚嘆、羡慕。還有人在推特留言：「未來，已到來」、「這可能是房地產的未來」、「白俄羅斯蓋房一年、修窗還要再三年」、「印度蓋房要花幾十年。」中國網友看到外媒相關報導後，紛紛興奮直呼，「讓我們驚呆CNN」、「就連外國網友也說讚。」

但也有人質疑這樣的建造方式是否穩固，遇上颱風地震會不會問題就來了。美國論壇《Reddit》的網友對這種組合屋式建築在評論上認為恐怕耐震度並不高，且遇強風豪雨會浮現種種問題，要求中國在施工上應該兼顧品質。

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