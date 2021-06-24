34歲博士任縣級領導 他16歲上大學 21歲就掛重要職

34歲韓見將任正縣級領導職務。（取材自人民網）

蚌埠市委組織部日前發布6名幹部任前公示公告，其中，34的歲的清華博士韓見，擬任正縣級領導職務。網民誇讚「真厲害啊，學而優則仕嗎？」不過也有人認為「學霸幹行政浪費了，應該搞科研一線，這樣對國家對自己都更有益。」

新京報報導，韓見16歲上西安交通大學機械工程學院，本科畢業後進入清華大學精密儀器與機械學系並獲碩士、博士。2013年8月，他掛任安徽蚌埠高新區管委會主任助理（副縣級待遇），後還兼任區財政局副局長；現任蚌埠高新技術產業開發區管委會副主任、黨工委委員，團市委副書記、黨組副書記（主持工作）。

韓見剛滿34歲。據官方簡歷顯示，他16歲上西安交通大學機械工程學院，本科畢業後進入清華大學精密儀器與機械學系並獲碩士、博士。2013年8月，他掛任安徽蚌埠高新區管委會主任助理（副縣級待遇），後還兼任區財政局副局長。

2015年5月，韓見任蚌埠高新區黨工委委員、掛任蚌埠高新區管委會主任助理（副縣級待遇）、區財政局副局長，後還掛任淮上區委常委、區政府副區長（常務）。

2018年10月，他任職蚌埠高新區黨工委委員、管委會副主任。官網信息顯示，他負責規劃建設、徵遷拆違工作，分管住房和城鄉建設局、兩治三改辦公室、高投集團公司的建設工程和徵遷拆違工作，聯繫自然資源與規畫高新分局。