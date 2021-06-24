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蘇富比1箱茅台拍出900萬元 創中國境外單批茅台酒史上最高拍賣價

中國新聞組／北京24日電
一箱1974年的「葵花牌」茅台，拍出100萬英鎊高價。(取材自微博)
一箱1974年的「葵花牌」茅台，拍出100萬英鎊高價。(取材自微博)

英國蘇富比拍賣行18日宣布拍賣了一箱1974年的「葵花牌」茅台，14名競標者競相出價，最終拍出了100萬英鎊(約900萬元人民幣、141.7萬美元)的高價，這遠高於20萬至45萬英鎊的預估價，中標的是一位亞洲收藏家。

中國經濟周刊報導，據介紹，這批拍品包括24瓶1974年「葵花」牌茅台酒，平均一瓶茅台的拍賣價高達37.6萬元人民幣。

拍賣行稱，14名競標者競相出價，將售價推至100萬英鎊，遠高於之前20萬至45萬英鎊的預估價，這也是中國境外單批茅台酒有史以來的最高拍賣價。中標的是一位亞洲收藏家，拍賣行未透露買家的真實身分。

據蘇富比介紹，在1968-1978年間，茅台酒「葵花」標誌暫時取代了之前的「飛天仙子」標誌，用於出口銷售。「葵花」牌茅台於1969年第一次推出，而1974年生產的數量最少，這使得1974年茅台在市場上具有很高的稀缺性，使之在拍賣場上「備受追捧」。

儘管如此，拍賣現場的火爆程度還是讓專家們倍感意外。拍賣行還補充說，這只是蘇富比拍賣的第一批茅台酒。

從資本市場來看，在2020年貴州茅台股價增幅超過70%，進入2021年以來上漲約4%。市值方面，貴州茅台遙遙領先。 

蘇富比的茅台酒專家保羅·黃在一份聲明中表示：「我們已經看到茅台酒在香港取得了驚人的銷售成績，如今這個新價格，會把茅台在收藏家心中的地位提升到一個新的高度。雖然目前因為新冠疫情，使得我們的客戶無法隨意出行，但茅台酒在亞洲以外的地方仍然是越來越受歡迎。」

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