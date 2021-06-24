今年全球首對 中國旅日大熊貓「仙女」喜誕雙胞胎

中國大熊貓保護研究中心旅居日本東京上野動物園的大熊貓「仙女」，23日生下一對雙胞胎。(取材自每日新聞)

中國 大熊貓保護研究中心旅居日本 東京上野動物園 的大熊貓「仙女」，23日生下一對雙胞胎，這是今年全球誕生的首對雙胞胎大熊貓，外交部期盼成為「增進中日人民友好感情的使者」。雙胞胎大熊貓誕生的消息，也帶動上野動物園附近兩家餐飲股價上漲，原因是預期來看大熊貓寶寶的遊客量將增加所帶來的利多。

人民網報導，據東京上野動物園介紹，大熊貓「仙女」（日本名字「真真」）在日本當地時間23日1時3分和2時32分分別產下兩隻大熊貓幼崽。一隻幼崽已被工作人員取出，經初步測量體重約124g；另一隻仍在母親身邊。性別暫時未知，兩隻寶寶叫聲洪亮，身體健康。再次當媽媽的「仙女」明顯比上一次更有經驗，牠嫻熟地將寶寶抱在懷中並舔舐。

中國大熊貓保護研究中心專家張貴權說：「大多數情況下，大熊貓誕下雙胞胎，只選擇其中一隻進行哺育，另一隻就只能進行人工育幼。但為了讓兩隻大熊貓幼崽都能吃上母乳，我們也和對方動物園進行了溝通，通過人工取崽的方式讓兩隻大熊貓幼崽輪流回到媽媽身邊。」

今年3月以來，大熊貓「仙女」出現發情徵兆，中日雙方搭建線上交流平台，由熊貓中心專家進行遠程視頻指導，助其成功完成自然交配。目前，熊貓中心已經與14個國家15家動物園建立了科研合作關係，在海外繁殖成活大熊貓幼崽27隻。

大熊貓「仙女」2005年出生於中國，2011年2月20日與雄性大熊貓「比力」一同前往上野動物園開展科研合作交流。2017年，「仙女」曾生下寶寶「香香」。

對此，中國外交部發言人趙立堅表示，衷心祝願這兩隻熊貓同牠們的姐姐「香香」一樣，成為增進中日人民友好感情的使者。

另紅星新聞報導，這是上野動物園自2017年6月以後時隔4年再次有大熊貓寶寶誕生。動物園附近兩家餐館的股價也隨之大漲，成交量都是三個月來全天平均水平的十倍以上。有分析稱，這對雙胞胎寶寶將引發動物園周邊人流量的增加，帶動餐飲業的發展。