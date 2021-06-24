中國4款國產新冠疫苗 列入商業出口清單

中國 近日刊發可出口的新冠病毒疫苗 清單，包括科興等四款中國製疫苗入列。商務部 稱，支持這些企業以「自營方式組織出口」，讓各國都用得上、用得起疫苗。另外，康希諾MCV2疫苗獲申請批准，將商業化。

中央社報導，商務部、工業和信息化部、衛生健康委和藥監局等多部門22日聯合發布一份可供出口的新冠病毒疫苗清單公告。

被列入清單的有國藥中國生物北京、北京科興中維、康希諾和國藥中生武漢生物製品研究所等生產的四支疫苗。

這四款疫苗目前都在中國獲批緊急使用施打。而國藥中生北京和科興兩款疫苗，則都已被世界衛生組織（WHO）列入緊急使用清單。

商務部網站23日在官網以外貿司負責人答記者問的方式表述，商務部支持清單上的企業以「自營方式組織出口」，集中精力增加產品供應、穩定市場預期，「讓各國、特別是發展中國家都能用得上、用得起疫苗」。

商務部也強調，將一如既往支持中國的疫苗生產企業跟WHO的疫苗全球取得機制（COVAX）加強合作，支持對外展開疫苗聯合研發及合作生產。

另據本報系聯合報引述路透報導，康希諾生物23日宣布，其A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）（MCV2，商品名稱為美奈喜）已獲國家藥品監督管理局授予新藥申請批准，以在中國進行商業化。

據報導，公告稱，MCV2由其研發及生產，用於預防A群及C群血清群腦膜炎球菌細菌引起的感染。

國家藥品監督管理局官網最新公示，康希諾生物A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗獲批上市。腦膜炎疫苗成為康希諾繼伊波拉疫苗、新冠疫苗之後第三款上市的疫苗產品。