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台本土確診增129例、6死 新北54例最多

無肢體接觸14秒 廣州確診染新冠變異病毒Delta

中國新聞組／北京24日電
黃姓女子走出廁所後才戴上口罩。（取材自新京報）
黃姓女子走出廁所後才戴上口罩。（取材自新京報）

印度新冠病毒變異毒株Delta繼5月下旬在廣州引發一波本土疫情後，近日又在深圳和東莞出現。據報導，廣州在疫調過程中發現，兩名確診者在無肢體接觸的情況下，14秒就完成傳播，這是本輪疫情接觸時間中最短的一例。深圳市醫院已設立專區，專責對抗Delta變異株病例。

根據廣州警方公布的監視器畫面顯示，第三代病例黃某和第四代病例魯某同日在同一間餐廳分別用餐，並先後進入洗手間，雙方都稱無肢體接觸，共處洗手間的時間僅有14秒，傳播者黃某當時沒有戴口罩，走出廁所數米後才拿出口罩戴上。警方稱，病毒在這兩人同處環境下14秒就完成傳播。

監控視頻並顯示，第一代病例郭某與第二代病例宋某也曾先後進入同一間茶樓的洗手間，共同停留約90秒。而宋某又與黃某有同一間茶樓的接觸史，二人並曾對話約1分40秒。

健康時報引述樹蘭（杭州）醫院感染科副主任、主任醫師盛國平分析，「前一位感染者，通過咳嗽、噴嚏，如果鼻腔裡的病毒量比較高的話甚至是呼吸，都可以將病毒釋放到空氣中，其他人經過這個環境，如果沒有做好防護，就有可能被傳播」，呼吸道的傳染病，兩米之內的交叉就能完成病毒的傳播。

中國疾控中心研究員馮子健指出，廣州、深圳、東莞最近的本土疫情均涉及Delta病毒，傳染性和傳播能力都顯著增強，潛伏期或者傳代間隔也縮短，有病例十天內就傳染五、六代，傳播速度加快。Delta病毒的傳播能力是目前變種病毒中最強，較過去提高一倍。另廣東23日0至24時本土病例則已清零。

羊城晚報引述廣州市疾病預防控制中心現場流調隊隊長陳宗遒表示，廣州5月下旬的這場疫情，是中國首宗由新冠病毒Delta變異株引起的本地聚集性疫情。疫情以餐廳和家庭聚集為主，主要通過聚餐、共同居住等方式進行傳播。大規模核酸檢測在阻斷廣州這次病毒傳播上發揮了很大的作用。

總結過去一個月來，與Delta變異毒株「交戰」的經驗。陳宗遒認為，對一般民眾來說，最重要的還是堅持做好個人衛生防護，戴好口罩、勤洗手、多通風。防疫工作人員則必須守好入境這道關卡。

人民日報報導，應對Delta變異株，深圳市第三人民醫院已針對Delta變異株病例設立專區，由專人管理，並將確診病例、恢復期病例等進行精細分區。

宋姓婦人和58歲的黃姓女子在鵝公村的飯店聊天。（視頻截圖）
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