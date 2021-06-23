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全球最老夫妻在河南 合共233歲六世同堂

中國新聞組／北京23日電
「世界上年齡最大的夫妻」已六代同堂，共100多人。（取材自河南日報）
「世界上年齡最大的夫妻」已六代同堂，共100多人。（取材自河南日報）

河南省寧陵縣有一對被封為「世界上年齡最大的夫妻」，兩人年齡加起來233歲，已結婚86年，日前獲頒「世界上年齡最大的夫妻」證書。這家庭六代同堂，共100多人，網友驚呼這是真正的「百年好合」。

來源：YouTube

河南日報報導，寧陵縣縣長馬同和近日到該縣邏崗鎮台馬莊村，將「扛旗世界紀錄」委托授權頒發的「世界上年齡最大的夫妻」牌匾、證書和紀念金牌送到現年119歲的彭思成、114歲的劉秀榮夫妻手中。

「世界上年齡最大的夫妻」證書。（取材自河南日報）
「世界上年齡最大的夫妻」證書。（取材自河南日報）

據悉，扛旗世界紀錄是來自英國倫敦，專門收錄體育及非體育、賽事及非賽事、包羅所有的世界之最的世界紀錄收錄機構。

據彭思成的大兒子彭萬勝介紹，父親彭思成，1902年6月出生，今年119歲；母親劉秀榮，1907年8月出生，今年114歲。兩位老人有五個兒子和兩個女兒，一大家子已經有100多口人，六世同堂了。老人最大的孩子是85歲的女兒，最小的孩子是56歲的兒子，小兒子和大孫子同歲。老兩口都是從苦日子裡過來的，一輩子沒有打過架，即便偶爾拌個嘴也從來沒有隔夜仇，生活中都非常關心對方。每到逢年過節，孫輩們都從外地攜家帶口回來看望兩位老人，其樂融融。

119歲的彭思成（右二）、114歲的劉秀榮（左二），是世界上年齡最大的夫妻。（取...
119歲的彭思成（右二）、114歲的劉秀榮（左二），是世界上年齡最大的夫妻。（取材自河南日報）

據了解，寧陵縣總人口67萬，現有百歲以上老人115名，占總人口的17.4/10萬，遠遠超過了世界長壽之鄉10萬分之7.5的標準。

倫敦 英國 YouTube

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