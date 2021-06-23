我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56%成人 完全接種疫苗

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

「女航天員優勢是生活照料」 航天女教頭挨轟看不起女性

記者賴錦宏／綜合報導
中國載人航天工程航天員（太空人）系統總設計師黃偉芬。（央視畫面截圖）
中國載人航天工程航天員（太空人）系統總設計師黃偉芬。（央視畫面截圖）

神舟十二號載人飛船成功發射已過去多天，三名宇航員（太空人）也開始了空間站的初步建設。與此同時，「航天員女教頭」黃偉芬卻因一句話：女航天員的優勢是「生活照料」，在網路上遭到攻擊和辱罵。

來源：YouTube

17日晚，在央視《新聞1+1》節目中，載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，在下一次的載人航天任務中女性航天員完全有可能加入，考慮到這麼長時間的飛行，如果有女航天員的加入，對整個乘組的相融性，包括生活照料、計畫的管理，這些方面能發揮女性的特長和優勢。

正是這些話，尤其是「生活照料」四個字，讓黃偉芬在網路上遭到了一些女權人士帳號的攻擊。

這些人一看到「生活照料」的字眼，就想到了「保母」、「服侍男人」，於是很多人開始辱罵這位總設計師，甚至説她是刻板印象，是看不起女性。

但事實是，「生活照料」是航天工作中的專業術語，在太空失重環境下衣食住行的處理都需要專業技術、技巧，航天員（太空人）身體狀況監測本身也是重要實驗。黃偉芬在受訪時表示，男女從來沒有區別。

香港01報導，從神舟五號到神舟十二號，十幾位航天員無一受傷，黃偉芬的功勞絕對無法抹殺，可作為中國航天員總教頭，中國航天史最重要的人物之一，僅僅説了句女航天員的優勢是「生活照料」，就遭到了這樣的辱罵，完全不應該。

太空人 中國 香港

上一則

壹傳媒股票恐變廢紙 「小股東可能連1蚊都收不回來」

下一則

不准消極 ?「躺平」T恤紛紛下架 變成「擼袖加油幹」衫

延伸閱讀

中國太空人女教頭一句話 引爆性別爭議

中國太空人女教頭一句話 引爆性別爭議
航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」
楊利偉：中國太空人有專屬英文詞「Taikonaut」

楊利偉：中國太空人有專屬英文詞「Taikonaut」
熟悉的小椅子…神12老物件被說土 網：戰力保證

熟悉的小椅子…神12老物件被說土 網：戰力保證

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

2021-06-18 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥