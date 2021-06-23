「女航天員優勢是生活照料」 航天女教頭挨轟看不起女性

中國載人航天工程航天員（太空人）系統總設計師黃偉芬。（央視畫面截圖）

神舟十二號載人飛船成功發射已過去多天，三名宇航員（太空人 ）也開始了空間站的初步建設。與此同時，「航天員女教頭」黃偉芬卻因一句話：女航天員的優勢是「生活照料」，在網路上遭到攻擊和辱罵。

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17日晚，在央視《新聞1+1》節目中，載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，在下一次的載人航天任務中女性航天員完全有可能加入，考慮到這麼長時間的飛行，如果有女航天員的加入，對整個乘組的相融性，包括生活照料、計畫的管理，這些方面能發揮女性的特長和優勢。

正是這些話，尤其是「生活照料」四個字，讓黃偉芬在網路上遭到了一些女權人士帳號的攻擊。

這些人一看到「生活照料」的字眼，就想到了「保母」、「服侍男人」，於是很多人開始辱罵這位總設計師，甚至説她是刻板印象，是看不起女性。

但事實是，「生活照料」是航天工作中的專業術語，在太空失重環境下衣食住行的處理都需要專業技術、技巧，航天員（太空人）身體狀況監測本身也是重要實驗。黃偉芬在受訪時表示，男女從來沒有區別。

據香港 01報導，從神舟五號到神舟十二號，十幾位航天員無一受傷，黃偉芬的功勞絕對無法抹殺，可作為中國 航天員總教頭，中國航天史最重要的人物之一，僅僅説了句女航天員的優勢是「生活照料」，就遭到了這樣的辱罵，完全不應該。