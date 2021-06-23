不准消極 ?「躺平」T恤紛紛下架 變成「擼袖加油幹」衫

淘寶網出售的「躺平青年」T恤，已經下架。（取材自推特）

近來，引起中國 社會熱烈討論的躺平主義受到主流媒體的輪番批判。中國網友注意到，在淘寶網上，有躺平字樣的商品現在已經下架，躺平T恤也沒了蹤影。德國 之聲記者嘗試在淘寶網上搜索「躺平T恤」，搜索出來的商品卻是印有「新青年」、「為人民服務」字樣的文化衫，以及印有一對青年男女「擼起袖子加油幹」貼畫的T恤等。

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德國之聲中文網引述中國時評人「五嶽散人」6月20日在推特上寫道：「聽說淘寶把躺平字樣的商品都下架了，我去搜了一下，連躺平T恤都沒了。我在油管的節目裡說過，佛系可以，但躺平不行，因為躺平是一種反抗，哪怕是消極的反抗也是反抗。看來是沒說錯的。」

躺平一詞早在2011年就出現在百度 貼吧的「反婚吧」裡。此次流行是源於今年4月17日百度貼吧一個題為《躺平即是正義》的帖子。

名為「好心的旅行家」的網友在帖子中寫道：「兩年多沒有工作了，都在玩，沒覺得哪裡不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現，你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的『生育周邊』，就像某些『看不見的生物』在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。我可以像第歐根尼只睡在自己的木桶裡曬太陽，也可以像赫拉克利特住在山洞裡思考『邏各斯』，既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」

這番頗有哲學味道的言論立即在網上引起熱議，躺平一詞也迅速被打上對「內捲」化惡性循環進行「不作為」消極反抗的標籤，尤指年輕人在國內經濟下滑、社會問題激化的大背景下，出於對現實環境的失望而選擇無欲無求的生存狀態和價值理念。

中國近年內部競爭壓力轉趨激烈，又被稱為「內卷化」，與之相映的則是年輕世代無力反抗、「不想努力」的「躺平主義」作為。圖為在北京一處古蹟休憩的年輕人。(中央社)

在知乎論壇上，躺平主義號召年輕人們「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」，維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸，社交網站豆瓣上也出現了多個討論躺平問題的小組。

然而，躺平哲學顯然與習近平倡導的「擼起袖子加油幹」的口號背道而馳，因而迅速遭到官方主流媒體的聲討。

新華社5月20日轉載的南方日報「躺平可恥，哪來的正義感？」一文，稱「在壓力面前選擇躺平，不僅不正義，還是可恥的，這樣的毒雞湯沒有任何價值。」

中國網友5月30日發現，豆瓣上多個討論躺平的小組已被封鎖，相關貼文被陸續刪除，到5月31日晚間，躺平已被豆瓣設定為敏感詞。

在五嶽散人的推文下，網友紛紛留言道：「我一度以為躺平的因過分消極算不上反抗，只是認命後的自暴自棄行為，對黨國統治是有利的。看來是誤解了，低估了辛勤的螻蟻們對黨國的重要性。」「躺著造反，比跪著造反還隱蔽」「下跪姿勢都有講究何況反抗，斬了」

有人甚至猜測，重點大概不在躺上，犯了今上的名諱，「躺平」一詞一語雙關，不禁不行....

報導引述分析人士指出，躺平透露著民間對中國社會貧富差距加大，社會分配不公，底層努力得不到相應回報的社會現狀的不滿、消極反抗和不合作意識，某種程度上挑戰了官方的價值觀。而隨著討論的展開，躺平主義甚至激發出更為強烈的積極反抗意識。

一首走紅微信朋友圈的躺平詩就明確寫道，躺平，是為了不彎腰。躺平，是為了不下跪。躺平，是橫向的站立。躺平，是挺直的脊梁。

還令官方不安的是，躺平主義產生了強烈的社會共鳴和共識。而一旦人們團結起來，「拒絕消費，拒絕奮鬥，拒絕被割韭菜」的不合作意識還將對官方的意識形態宣傳和現行製度構成更大的挑戰。從興起到被封禁，短短兩個月的時間裡，躺平主義就被剝奪了公開存在的空間。不過，躺平族並不會因此消亡，有網友寫道，「那就改為信老子，老子就是最早的躺平族。」