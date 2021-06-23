孫楊禁賽期縮短 法庭：規定改了 採「最低值」裁罰

中國游泳名將孫楊因違反禁藥規定而遭禁賽，他的禁賽時間從8年縮短為4年3個月。（Getty Images）

國際體育仲裁法庭宣布，對中國游泳名將孫楊 處以4年3個月的禁賽。這是國際體育仲裁法庭對孫楊案進行的第二次聽證，孫楊的禁賽期從第一次聽證會時的8年減少到4年3個月，外界好奇原因。媒體報導，這或根據國際泳聯在2021年1月1日開始執行的新版規定，採「最低值」裁罰。

央視報導，國際體育仲裁法庭第二次聽證會的仲裁小組認為，孫楊在2018年9月的行為是「魯莽的」，特別是他拒絕讓血樣隨樣品採集器離開，導致了賽外反興奮劑檢查未能完成。他違反了國際泳聯反興奮劑條例的相關規定。根據相關規定，這一行為應該被處以4年禁賽期。

報導指出，孫楊在2014年6月也曾有一次未能遵守反興奮劑的相關規定，被處以了3個月的禁賽。根據國際泳聯此前的規定，如果運動員第二次未能遵守反興奮劑的相關規定，他將被處以2倍禁賽期的獨特處罰。這也是孫楊在第一次聽證會中被處以8年禁賽的原因。

但是根據國際泳聯在2021年1月1日開始執行的新版規定，對運動員第二次未能遵守反興奮劑規定，有了更具靈活性的處罰方法，可以根據當事人的過錯程度等進行考慮。第二次聽證會的仲裁小組認為，綜合考慮全部的情況，可以按照相關規定的「最低值」對孫楊進行處罰，即對孫楊2018年9月未能遵守反興奮劑的相關規定處於4年禁賽期，再加上他第一次未能遵守反興奮劑規定時被處以的3個月禁賽期，總計處以4年3個月的禁賽。