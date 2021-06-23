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東莞關網吧抗疫 深圳停航班 最快「七一」黨慶後恢復

記者蔡敏姿、賴錦宏／綜合報導
東莞市文化廣電旅遊體育局發文要求，暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所。（取材自南方報業傳媒）
東莞市文化廣電旅遊體育局發文要求，暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所。（取材自南方報業傳媒）

為加強防控疫情，廣東東莞市文化廣電旅遊體育局發公告，要求暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所、演出場所、遊泳池等經營單位，以及圖書館、文化館、美術館、封閉式體育場館等公共文體場所。深圳也暫停部分民航航班及鐵路列車，其中深圳至北京航班全部暫停，最快要到「七一」百年黨慶後才能恢復。

南方報業傳媒報導，東莞市文化廣電旅遊體育局頒布「中共東莞市文化廣電旅遊體育局黨組關於進一步加強文化旅遊體育領域疫情防控工作的意見」（下簡稱意見）已印發，東莞將實行全市文廣旅體系統的分級防控，織密疫情防控工作安全網。

意見提出全面加強全系統、全行業疫情防控工作，嚴格控制開展各類人員聚集性文體活動，暫停舉辦營業性演出活動；暫停旅行社組織跨境團隊旅遊經營活動和組團到中高風險地區旅遊。此外，做好環境衛生治理和清潔通風消毒工作，加強疫情防控物資配備。

香港文匯網報導，深圳市新聞辦22日召開疫情防控發布會，深圳市衞生健康委員會副主任常巨平稱，深圳市22日無新增本土報告病例。他坦承，「6.14」疫情至今發現的四個確診病例感染的新冠病毒均為傳播速度極快的印度變種新冠病毒Delta變異株。

自6月14日起，深圳市先後報告了四名新冠肺炎確診病例。6月21日，深圳市疾控中心完成劉某的新冠病毒基因測序。其結果表明「6.14」疫情至今發現的四個確診病例感染的新冠病毒均為Delta變異株。與6月10日抵深的CA868國際航班輸入的陽性病例，基因測序高度同源，具體的流調溯源工作依然在進行之中。

截止目前，全市「6.14」疫情共涉及2個封閉小區和7個封控小區，已對封閉小區內的所有人員一律實施14天的硬隔離，其中前7天採取了每天核酸採樣的措施。隨着排查工作的進行，不排除後續可能出現零散病例的可能。.

另據財新網報導，深圳市交通運輸局副局長徐忠平稱，為嚴防疫情輸出，各航空公司和鐵路部門暫停部分線路，並按一定比例調整航班和鐵路班次。具體航班和鐵路班次信息需提前聯繫航空公司和鐵路部門了解。

一名航空公司人士稱，按當前政策，深圳往返北京的航線將暫停至7月1日，後續是否恢復還需等待通知。

東莞傳出有大學生確診後，2萬師生連夜篩檢，場面壯觀。（取材自微信）
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